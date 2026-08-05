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El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que se encuentra en comunicación y trabajando en el tema de seguridad con la Embajada de Estados Unidos en México; esto, luego de que la misión diplomática suspendiera operaciones de forma temporal en el estado ante la amenaza en contra de los inspectores que cubren los protocolos de exportación de aguacate hacia territorio estadounidense.
A través de un video, Ramírez Bedolla dijo estar a la espera de que la operación de los inspectores se retome a la brevedad. Explicó que dichas acciones son medidas preventivas que toma la embajada para salvaguardar a sus empleados.
Señaló que en recientes días ha habido detenciones relevantes del gobierno federal en contra de la extorsión, por lo que se mantienen trabajos con el área de seguridad de la Embajada de EU, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal.
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Entre estas acciones destaca la detención realizada el pasado sábado de Alfonso “N”, alias “La Quiringua”, identificado como uno de los principales operadores delictivos en los municipios de Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tingüindín.
Así como vinculado a delitos de extorsión y distribución de sustancias ilícitas. Además, era buscado por autoridades estadunidenses por vínculos delincuenciales.
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El gobernador garantizó que se van a brindar las condiciones de seguridad para que estos trabajos se recuperen con normalidad.
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Cabe mencionar que la embajada estadounidense señaló que la suspensión se debió a una amenaza contra su personal en el estado; sin embargo, no detalló qué tipo de peligro corrían.
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Ramírez Bedolla habló de la importancia económica y social del sector, al recordar que la industria agroexportadora de aguacate genera más de 200 mil empleos directos e indirectos en Michoacán.
rmlgv
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