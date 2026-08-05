Mérida, Yucatán. - Momentos de tensión se vivieron en el interior de una vivienda, donde un hombre, al parecer bajo los efectos de las drogas, tomó como rehén a su esposa a quien amenazaba con un cuchillo.

Los hechos ocurrieron en la colonia Mercedes Barrera, al sur de la ciudad de Mérida, hasta donde llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes encontraron al sujeto amagando a la mujer con un arma blanca.

De inmediato, los elementos policiacos intentaron una negociación para que la liberara, sin embargo, el hombre intentó atacar con el cuchillo a uno de los agentes, quien disparó para detener la agresión, dejándolo herido.

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Con la situación bajo control, lograron rescatar a la fémina, quien sufrió una lesión en la mano derecha y fue trasladada a un hospital, donde fue reportada como estable.

El agresor también recibió atención médica, fue estabilizado en el sitio y fue trasladado al hospital bajo custodia policial.

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La Secretaría de Seguridad Pública informó que una vez que su estado de salud lo permita, será puesto a disposición de la autoridad para enfrentar el proceso legal por intento de feminicidio.

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