La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó sobre la detención de Z.S.S., alias “El 07”, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso.

En un comunicado, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que la captura se concretó el pasado 2 de agosto de 2026, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de las investigaciones sobre el caso.

De acuerdo con el fiscal, las indagatorias ministeriales, apoyadas por labores de inteligencia y trabajo de campo, permitieron identificar al presunto autor material del crimen. Además, indicó que el imputado presuntamente pertenece a una célula delictiva conocida como “Los Rusos”, con presencia en municipios de la región Costa de Oaxaca y asentada principalmente en el estado de Guerrero.

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Rodríguez Alamilla explicó que las investigaciones también relacionan a esa organización con delitos de alto impacto, entre ellos homicidios, secuestros, narcomenudeo, portación ilegal de armas de fuego y trasiego de drogas, por lo que permanecen abiertas diversas carpetas de investigación para fortalecer las acciones dirigidas a desarticular ese grupo criminal.

El homicidio ocurrió el 13 de julio de 2026, cuando el exalcalde fue atacado a balazos al interior de una ferretería de su propiedad, ubicada en la calle Ignacio Zaragoza, en la cabecera municipal de San Juan Cacahuatepec.

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