Cacahuatepec. - Pedro Martínez Barroso, expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, fue asesinado con arma de fuego al interior de una ferretería en pleno centro del municipio; en lo que va de 2026, han sido asesinados cuatro expresidentes municipales, un presidente municipal, un exregidor, un alcalde y una asambleísta.

De acuerdo con los reportes preliminares de las corporaciones de seguridad, el ingeniero Pedro Martínez Barroso perdió la vida por impactos de arma de fuego, luego de ser atacado por hombres armados al interior de una ferretería en pleno centro de San Juan Cacahuatepec, ubicado en la Costa de Oaxaca, en los límites con el estado de Guerrero.

Pedro Martínez Barroso fue presidente electo por la coalición PAN - PRI – PRD en Cacahuatepec, durante el periodo 2022–2024.

Lee también Comando irrumpe en fiesta familiar; asesina a cuatro personas y deja dos heridos en Pénjamo

El Partido Verde Ecologista de México-Oaxaca lamentó la muerte del ingeniero Pedro Martínez y exigió que se esclarezcan los hechos. “Exigimos a las autoridades que este hecho se investigue hasta las últimas consecuencias”, demandaron.

¿Cuántos expresidentes municipales han sido asesinados en Oaxaca durante 2026?

Este crimen sucede a nueve meses de que fuera asesinada Guadalupe Urban Caballos, regidora del Ayuntamiento Municipal de Cacahuatepec.

[Publicidad]

Y apenas este domingo 12 de julio, fue asesinado el alcalde municipal de San Miguel Yogovana, perteneciente al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca.

Además, este 13 de julio se cumple un mes desde que el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez, fue asesinado a balazos frente a su casa en la región de la Mixteca.

Lee también Fin de semana violento en Baja California Sur; cinco muertos entre balacera en bar y accidentes carreteros

[Publicidad]

Con el homicidio del exedil Pedro Martínez, suman cuatro asesinatos de expresidentes municipales

Hace un mes, el pasado 15 de junio, en un ataque armado registrado en la localidad de Cieneguilla, fue asesinado el expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, junto a su hijo Celestino Orocio.

El 4 de marzo de este año, el expresidente municipal y excomisario de Bienes Comunales de Santa María Zaniza, Silvestre Vásquez Sánchez, también perdió la vida por impactos de bala. Y el 13 de abril, el expresidente municipal de San Miguel del Puerto, Francisco Gijón Vázquez, fue ejecutado con arma de fuego.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv