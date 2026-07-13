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Hermosillo, Sonora. - La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) basado en pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diferentes fuentes oficiales de Estados Unidos alertó por el desarrollo de tormentas que afectarán diversas regiones de Sonora durante las próximas horas.
Se advierten lluvias de moderadas a fuertes, actividad eléctrica, rachas intensas de viento y posible caída de granizo.
De acuerdo con el reporte, el primer sistema de tormentas comenzará a formarse sobre el norte del estado y dejará acumulados de entre 25 y 50 milímetros de lluvia en municipios del norte de la entidad como:
- Nogales
- Cucurpe
- Ímuris
- Magdalena
- Tubutama
- Pitiquito
- Trincheras
- Caborca
- Santa Ana
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Durante la tarde, otro complejo de tormentas se desarrollará sobre la Sierra Alta y mantendrá condiciones para lluvias fuertes en esa región, con un desplazamiento previsto hacia la zona del río Sonora y comunidades cercanas.
En el sur de la entidad también persistirá la actividad convectiva, con posibilidad de lluvias aisladas en Navojoa y localidades aledañas.
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Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, vientos intensos y caída de granizo, además de provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, por lo que exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar cruzar cauces durante las lluvias y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
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Asimismo, se mantiene vigilancia sobre un sistema meteorológico en el océano Pacífico.
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Una onda tropical genera una extensa zona de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento frente a las costas de Guerrero.
Las condiciones atmosféricas favorecen que este sistema evolucione a depresión tropical en las próximas 48 horas mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste, paralelo al litoral mexicano.
Actualmente presenta un 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico, por lo que continuará bajo monitoreo de las autoridades.
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