Hermosillo, Sonora. - La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) basado en pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diferentes fuentes oficiales de Estados Unidos alertó por el desarrollo de tormentas que afectarán diversas regiones de Sonora durante las próximas horas.

Se advierten lluvias de moderadas a fuertes, actividad eléctrica, rachas intensas de viento y posible caída de granizo.

De acuerdo con el reporte, el primer sistema de tormentas comenzará a formarse sobre el norte del estado y dejará acumulados de entre 25 y 50 milímetros de lluvia en municipios del norte de la entidad como:

Nogales

Cucurpe

Ímuris

Magdalena

Tubutama

Pitiquito

Trincheras

Caborca

Santa Ana

Protección Civil alerta por tormentas en Sonora; prevén lluvias fuertes, granizo y vientos intensos. Foto: Especial.

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Durante la tarde, otro complejo de tormentas se desarrollará sobre la Sierra Alta y mantendrá condiciones para lluvias fuertes en esa región, con un desplazamiento previsto hacia la zona del río Sonora y comunidades cercanas.

En el sur de la entidad también persistirá la actividad convectiva, con posibilidad de lluvias aisladas en Navojoa y localidades aledañas.

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Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, vientos intensos y caída de granizo, además de provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, por lo que exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar cruzar cauces durante las lluvias y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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Protección Civil alerta por tormentas en Sonora; prevén lluvias fuertes, granizo y vientos intensos. Foto: Especial.

Asimismo, se mantiene vigilancia sobre un sistema meteorológico en el océano Pacífico.

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Una onda tropical genera una extensa zona de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento frente a las costas de Guerrero.

Las condiciones atmosféricas favorecen que este sistema evolucione a depresión tropical en las próximas 48 horas mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste, paralelo al litoral mexicano.

Actualmente presenta un 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico, por lo que continuará bajo monitoreo de las autoridades.

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dmrr/rmlgv