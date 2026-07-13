Este lunes 13 de julio, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su nombre en inglés) mató a un joven migrante colombiano de 26 años. Se trata de la segunda vez en una semana que utilizan fuerza letal. Este es, al menos, el noveno deceso de este tipo desde que el presidente Donald Trump inició su ofensiva migratoria, afirmó AP.

El senador Angus King, independiente por Maine, declaró que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó que el agente abrió fuego después de que el hombre intentó utilizar su vehículo para embestir a los agentes que lo perseguían para deportarlo.

“Estaba en un vehículo, salió en el vehículo, y el término que usó el secretario fue que 'usó el vehículo como arma' y fue baleado por un agente del ICE”, comentó King.

Lee también Migrante colombiano muere en tiroteo de Maine; es el segundo altercado donde el ICE está implicado

Sin embargo, en los videos que circulan por redes sociales, los agentes de ICE no corrían riesgo de ser atropellados, incluso se observa cómo corren a la par del auto para dispararle al conductor.

En otra grabación, compartida por la legisladora demócrata Pramila Jayapal, los efectivos sacan el cuerpo del inmigrante, ya sin vida, para dejarlo sobre el piso y después esposarlo.

[Publicidad]

Jayapal también indicó que, según reportes, los agentes de ICE no llevaban cámara corporal en los chalecos.

This is a video of ICE agents pulling a man out of a car and handcuffing him after shooting him in broad daylight in Maine — just days after killing Lorenzo Salgado Araujo in Texas.



The blatant disregard for human life is absolutely disgusting. According to reports, there is… pic.twitter.com/sNO723mb0w — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) July 13, 2026

Igualmente, otro video deja ver cómo al menos cuatro elementos de la policía utilizaban guantes para poder manipular el cuerpo del colombiano, quien yacía en el piso, pero no se observan con claridad los procedimientos que realizaron.

Según la oficina del fiscal federal de Maine, el hombre era objetivo de un operativo relacionado con una orden final de deportación, subrayó la oficina, y el agente que lo mató fue colocado bajo licencia.

[Publicidad]

El ICE y el Departamento de Seguridad Pública de Maine aún no responden a mensajes en busca de comentarios.

"Tenía la cara ensangrentada", vecinos describen cómo ocurrió el asesinato de migrante colombiano

Daniel Boucher relató que se asomó por la ventana de su apartamento en el tercer piso después de que escuchó algunas detonaciones y vio un sedán "en 90 grados hacia la acera” y una camioneta detrás. El conductor estaba herido y el auto empezó a avanzar hasta que la camioneta lo golpeó de nuevo, dijo Boucher.

“Tenía la cara ensangrentada. La cabeza ensangrentada”, dijo Boucher con la voz entrecortada. “Escuché claramente a la víctima decir: ‘Intenté parar’; escuché claramente cuando dijo eso”.

[Publicidad]

Boucher dijo que vio a un agente del ICE que se acercó con un maletín médico hacia el hombre antes de que llegaran una ambulancia y un camión de bomberos. En un momento, el agente que le disparó al hombre pasó cerca de Boucher.

BREAKING: Authorities say a person reportedly tried to run over an ICE agent in Maine, prompting the agent to fire in self-defense. One person was killed. pic.twitter.com/g8oOuAWpKk — Breaking911 (@Breaking911) July 13, 2026

“Yo estaba sensible y se lo dije todo, y él me miró y me dijo: ‘Intentó atropellarme’, o algo por el estilo”, relató Boucher. “No recuerdo sus palabras exactas”.

Lee también Tiroteo en Maine deja un muerto; el ICE estuvo involucrado

[Publicidad]

Mary Hayes, quien vive cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo, dijo que el hombre vivía cerca de ahí con su esposa y su hija.

“Vi a una esposa caer de rodillas mirando el cuerpo de su esposo muerto en el suelo”, contó Hayes a la AP mientras sostenía una pancarta con la leyenda “No al ICE, Alto al ICE”.

“Vi a una niña con su pequeña mochila rosa llorando porque no volverá a ver a su padre”.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv