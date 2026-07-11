Tras un homenaje a Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano muerto a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hubo una protesta en Texas en la que los asistentes clamaron "¡justicia por Lorenzo!" y "¡fuera ICE!".

Los manifestantes se congregaron frente al Ayuntamiento bajo una ligera llovizna la tarde del sábado.

"Cuando empezó a sonar música en español por los altavoces frente al Ayuntamiento, los manifestantes comenzaron a salir de debajo de los árboles donde se habían resguardado", reportó el Houston Chronicle.

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La sección de Houston del Partido por el Socialismo y la Liberación y el grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes FIEL Houston han exigido una investigación independiente.

La representante estadounidense Sylvia Garcia estaba al frente de la multitud, bajo un paraguas, apenas unas horas después de haber visitado a los hombres que presenciaron el tiroteo mortal de Lorenzo Salgado Araujo en un centro de detención de inmigrantes en Conroe.

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César Espinosa, cofundador de FIEL, cerró el evento guiando al grupo en un minuto de silencio antes de reproducir la canción "Amor Eterno", con Rocío Dúrcal.

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"Preferiría mil veces estar dormida que despierta / por lo mucho que me duele que no estés aquí", se escuchaba, mientras los asistentes sollozaban, reportó el Chronicle.

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Al terminar la canción, Espinosa encabezó una marcha del grupo hacia el Centro de Detención Federal en la avenida Texas.

Afuera del centro de detención prendieron las lámparas de sus celulares y corearon a los internos: "¡no están solos!", "¡no están solos!" Después, volvieron al Ayuntamiento.

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Más temprano, los hijos de Araujo, Lorenzo Jr. y Ronaldo, estuvieron en un homenaje a su padre.

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gs