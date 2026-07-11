Houston.— Tres hombres que iban a bordo de una camioneta y vieron cómo un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le disparó y mató al conductor Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, Texas, afirmaron que el mexicano recibió un disparo a través de una ventanilla del lado del pasajero y que el oficial nunca estuvo amenazado, informó ayer un abogado que ha hablado con ellos, quien cree que “los agentes del ICE están mintiendo”.

El abogado Hugo Balderas-Ibarra habló con los tres acompañantes, por separado, quienes están detenidos en un centro de procesamiento en Conroe, Texas.

“Los tres reiteraron que en ningún momento un agente se encontraba delante del vehículo ni estuvo en peligro”, dijo Balderas-Ibarra, quien representa a José Trinidad Rojas, de 51 años, y a Daniel Tirado Pantoja, de 43 años.

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“Puedo asegurarles con total convicción que las versiones de los hechos que dan mis clientes son extremadamente diferentes de lo que dicen los agentes del ICE o lo que dice la agencia”, afirmó durante una conferencia junto a la congresista demócrata Sylvia García, el fiscal de distrito Sean Teare y otros funcionarios.

“Mis clientes podrían verse presionados a firmar la documentación para su salida voluntaria”, declaró Balderas-Ibarra. “Considero fundamental preservar la integridad de esta investigación. Todo eso se perdería si son deportados (...) Hemos perdido completamente la fe en la integridad y exigimos que se lleve a cabo una investigación independiente”, dijo.

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Domingo García, abogado de la familia de Lorenzo Salgado e integrante de la organización LULAC, aseguró en una entrevista con EFE que ICE mintió al afirmar que los agentes no llevaban cámaras corporales y al sostener que Salgado intentó arrollar a uno de ellos. “Están tratando de encubrir, en mi opinión, un crimen, que fue la muerte de Lorenzo Salgado”, afirmó García. El abogado dijo haber visto videos grabados después del tiroteo en los que, según su versión, se observan cámaras en los cuerpos de algunos agentes.

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El letrado adelantó que la familia demandará a ICE y está en contacto con el gobierno de México, que también busca avanzar acciones legales sobre esta muerte.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mencionó que no divulgará el nombre del agente porque podría enfrentar amenazas y violencia, y su familia podría estar en riesgo, reportó AP.

La agencia tampoco ha respondido a otras solicitudes de información, como cuánto tiempo ha trabajado el agente para ICE o si alguien involucrado en el tiroteo está en licencia administrativa.

Se había reportado que los agentes no llevaban cámaras corporales y ni el ICE ni el DHS han difundido fotos, videos u otras pruebas del lugar. Los fiscales locales no fueron invitados a participar en la investigación por las autoridades federales, pero han pasado los últimos días en el vecindario de Houston buscando grabaciones de vigilancia y hablando con testigos, dijo Sean Teare, fiscal de distrito del condado de Harris. Teare dijo que cualquiera que tenga video u otra información debe compartirla con su oficina.

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El FBI mantiene un estricto control sobre la evidencia, pero el alcalde de Houston, John Whitmire, aseguró que busca una investigación local independiente y que el jefe de policía se reunirá la próxima semana con investigadores federales. La policía de Houston no colabora con el ICE.

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“Se querían escapar, ¿verdad?”

Tras ser perseguidos por un vehículo sin distintivos, “un agente saltó de uno de los vehículos, corrió hacia ellos por un costado y gritó: ‘¡Alto!’. Comenzó a disparar desde el lado del pasajero de la camioneta, hiriendo a Salgado Araujo en el abdomen”, narró The Washington Post.

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Víctor Salgado, de 44 años y familiar de Lorenzo, mencionó que “cuando le disparó a mi hermano, la pistola estaba frente a mi cara”.

El mexicano logró detener la camioneta y estacionarla, pero el agente o los agentes continuaron disparando desde los costados del vehículo, indicaron los testigos. José Trinidad Rojas, de 51 años, describió, siempre según el Post, cómo los agentes sacaron violentamente a Salgado Araujo del asiento del conductor y lo arrojaron al suelo. Luego les pusieron esposas en las muñecas y los pies. El hermano de la víctima mortal dijo que gritaba pidiendo ayuda mientras se desangraba. “¿Se querían escapar, verdad?”, recordó Víctor Salgado que lo cuestionó un agente del ICE en tono burlón. Agencias

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