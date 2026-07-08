Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, acusó que pese, a las solicitudes del gobierno de México para esclarecer la detención de Ismael "El Mayo" Zambada García, el FBI no ha proporcionado la información completa o ha "dado datos falsos e imprecisos".

De acuerdo con la fiscal, de confirmarse esto, se estaría frente a una serie de posibles violaciones graves.

La fiscal general aseguró que durante las diligencias en agosto de 2024, para recabar información sobre "el secuestro" del fundador del Cártel de Sinaloa, no se le permitió el acceso a los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

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"No se permitió el acceso para realizar las acciones pertinentes de acuerdo a una investigación de este tipo ni se proporcionó la información requerida para el esclarecimiento de los hechos. También se impidió tomar fotografías, entre otras cosas", subrayó Godoy.

Sobre el avión y el piloto que trasladaron a "El Mayo", la fiscal señaló que la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) no proporcionó datos de identificación para el piloto y la agencia estadounidense se limitó a decir que este pidió ser deportado inmediatamente a México.

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"Es de destacarse que en las constancias se advierte que las autoridades norteamericanas en distintas ocasiones han dado datos falsos o imprecisos de identificación de ese avión. En este contexto nos encontramos frente a una investigación muy compleja". dijo.

Luego, el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que su país ni agentes o aeronaves estadounidenses habían participado en el traslado de "El Mayo" a su país sino que había sido una operación entre cárteles.

Sin embargo, a dos años de esta versión, el FBI reconoció que se trató de una operación "exitosa, planeada, organizada y ejecutada por la agencia para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país".

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Esto, de acuerdo con Ernestina Godoy implicaría tres situaciones graves:

Violaciones al derecho mexicano internacional

Un pacto al margen de la ley

Y una mentira de una diplomático estadounidense, lo que significa la trasgresión a la buena fe en las relaciones diplomáticas

Por lo que ya se inició una nueva investigación y se solicitó a Estados Unidos una serie de requerimientos de información para que el gobierno de dicho país proporcione la información relacionada con la detención de "El Mayo" el 25 de julio de 2024.

Además, la FGR informó que derivado de estos hechos siete carpetas de investigación relacionadas y derivadas:

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El homicidio de Héctor Melesio Cuén

El secuestro de Ismael "El Mayo"

La desaparición de dos escoltas de Ismael "El Mayo"

Por el delito contra la procuración de justicia por alteración de la escena del crimen

Negligencias ministeriales del fuero común

En todas estas indagatorias se han realizado:

153 entrevistas

1 288 informes

124 dictámenes en diversas especial especialidade

Gran cantidad de actos de investigación entre los que se encuentran solicitudes de asistencia jurídica internacional

La solicitud de extradición de "El Mayo" Zambada

México ha presentado 11 requerimientos de información sobre "El Mayo" a EU

Precisó que el 14 de agosto de 2024 la FGR presentó una primera solicitud de asistencia jurídica internacional con 11 requerimientos específicos; sin embargo, las autoridades estadounidenses sólo respondieron seis.

"A la fecha se han emitido por parte de la fiscalía a través del área de asuntos internacionales 16 oficios recordatorios insistiendo al Departamento de Justicia en la necesidad de que nos acopien, nos proporcionen la información faltante", detalló.

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bmc