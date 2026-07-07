El caso de Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, regresó a la discusión pública luego que se dieran a conocer fotos del avión donde dicho narcotráficante fue llevado de México a Estados Unidos en julio de 2024, después de haber sido capturado y que el FBI reconoció haber participado en el operativo.

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó y, durante su conferencia de prensa mañanera de este 7 de julio presentó un informe acerca de dicho caso. A continuación, EL UNIVERSAL presenta una cronología, a partir de la captura de Zambada a la declaración del Buró Federal de Investigación (FBI, debido a sus siglas en inglés) sobre su intervención.

Captura de Ismael "El Mayo" Zambada

Ismael "El Mayo Zambada" fue arrestado en El Paso, Texas, Estados Unidos, el pasado 25 de julio de 2024, por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigación, los cuales lo esperaban en la pista de aterrizaje a la par que él y uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Joaquín Guzmán López, iban a bordo de una aeronave que partió de Sinaloa, México.

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Según una carta del cofundador del Cártel de Sinaloa, difundida algunos días después de dicha captura, fue traicionado por Guzmán López, debido a que lo había citado a una reunión fuera de Culiacán con el fin de inspeccionar propiedades en la frontera.

El en aquel entonces presidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) celebró su detención. Al día siguiente, compareció ante una corte federal de Distrito Oeste de Texas, delante de la jueza Kathleen Cardone, donde se declaró no culpable de los crímenes de asociación delictuosa, portación de armas de fuego y tráfico de drogas.

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El 13 de septiembre de 2024, Zambada fue trasladado a Nueva York, en donde el caso contra él fue reasignado al juez Brian M. Cogan.

Embajada informa a Gobierno de México

En la conferencia de prensa mañanera del 26 de julio del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la exsecretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que luego de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, la Embajada de Estados Unidos en México hizo una llamada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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"El gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Vamos a seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos", aclaró la actual secretaria de gobernación en la administración de Sheinbaum.

Por su parte, el exmandatario federal consideró que, a pesar de que en este hecho no intervinieron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ni la Secretaría de Marina (Semar), "es un avance importante en el combate al narcotráfico".

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirieron al caso de la detención del Ismael El Mayo Zambada en la conferencia de prensa matutina de ayer. Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

FGR investiga posible vuelo ilícito y secuestro de "El Mayo"

El 11 de agosto de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR), en aquel entonces a cargo de Alejandro Gertz Manero, abrió una carpeta de investigación para investigar los hechos alrededor de la captura de Ismael "El Mayo Zambada" y revisar un posible vuelo ilícito, secuestro, traición a la patria, y "lo que resulte".

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Durante su conferencia de prensa matutina del 12 de agosto, López Obrador expresó su respaldo a esta investigación. "Que informe lo más pronto posible, que se llegue a conocer toda la verdad", declaró.

Ken Salazar niega participación de agentes estadounidenses

El 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó la participación de algún agente estadounidense durante la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López.

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"No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro", explicó en su momento.

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Lo anterior debido a la acusación de este narcotraficante de que había sido citado por Guzmán López con el fin de inspeccionar propiedades en la frontera.

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Cabe decir que antes, otro hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán López "El Ratón", había sido arrestado en Culiacán, Sinaloa, el 5 de enero de 2023.

El 15 de septiembre de dicho año, Guzmán López fue extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México. El 23 de julio de 2024, dos días antes de la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa, "El Ratón" fue cambiado de cárcel al igual que las medidas cautelares.

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AMLO responsabiliza a EU de violencia en Sinaloa

El 19 de septiembre de 2024, Andrés Manuel López Obrador calificó como "incorrecto" e "ilegal" dicho operativo en el cual fue capturado Zambada y responsabilizó al gobierno estadounidense de la violencia ocurrida en Sinaloa desde entonces. "Fue totalmente ilegal. (...) Estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión", expresó.

"El Mayo" se declara culpable

El 25 de agosto de 2025, el narcotraficante se declaró culpable por el delito de delincuencia organizada ante la corte de Nueva York. En la misma confesó haber dado sobornos a policías, militares y políticos. "Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México".

Su abogado, Frank Pérez, agregó que su cliente se declaró culpable debido a que quería aceptar su responsabilidad. "Esto no es un acuerdo de cooperación con Estados Unidos ni ningún otro gobierno", aclaró.

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El pasado 6 de julio y a través de una carta, el cofundador del Cártel de Sinaloa pidió a Cogan considerar su estado de salud con la finalidad de emitir la condena por dos cargos de crimen organizado.

EFE:Jane Rosenberg

Revelan imágenes del avión

Cuatro días antes, el medio digital de comunicación Pie de Nota dio a conocer imágenes del avión, modelo Beechcraft King Air 1976, donde Zambada fue trasladado a Estados Unidos.

"Pie de Nota obtuvo acceso exclusivo al interior del avión. En la parte central del interior, donde se encuentran los asientos largos, se observan marcas de forcejeo, tallones de zapatos en el asiento, las ventanas tronadas a golpes", describió Chaparro.

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La aeronave fue donada por el FBI a un museo localizado en Nuevo México, Estados Unidos, lo cual dio pie a que Sheinbaum alistara un informe acerca del caso de Ismael "El Mayo" Zambada, que presentó este 7 de julio.

Avión que trasladó a "El Mayo" a EU. Foto: cortesía Pie de Nota

FBI acepta que detuvo a "El Mayo"

"En un operativo heróico y sin precedentes, los agentes especiales del FBI, cuyos nombres se reservan a Pie de Nota —a solicitud del FBI—, lograron el arresto y traslado de uno de los principales objetivos del gobierno de los Estados Unidos", indicó.

Con información de Max Aub/Ariana Paredes

"El Mayo" y Joaquín Guzmán López durante su detención en EU. Foto: cortesía Pie de Nota

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