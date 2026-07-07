La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó información sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que se publicara un texto periodístico y después que el FBI exhibiera la aeronave en la que fue trasladado el narcotraficante.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se pidió información a la embajada de Estados Unidos sobre el caso de “El Mayo”, y la respuesta del entonces embajador Ken Salazar “fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de Estados Unidos”.

“(...) En aquel entonces, el presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita a la embajada de Estados Unidos información de cómo es que salieron de México, si hubo alguna participación de alguna agencia de los Estados Unidos (...).

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Este es el avión privado en el que fueron transportados Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López el año pasado a Estados Unidos. Foto: César Contreras / Archivo EFE

“Esta solicitud de información se hizo en varias ocasiones; la respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos; sin embargo, en días recientes supimos, a través de una nota periodística, que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo.

“Entonces, a partir de ahí la primera pregunta es: ¿Quién miente? ¿quién mintió? ¿mintió el embajador Ken Salazar?”, dijo la Mandataria federal.

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¿Qué dijo el entonces Ken Salazar sobre la captura de "El Mayo"?

En agosto de 2024, días después de los hechos del 25 de julio, el entonces embajador de Estados Unidos en México negó la participación de algún agente estadounidense en el traslado de "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro", dijo en su momento.

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En otra conferencia de prensa, Salazar aseguró que sí se compartió información con las autoridades mexicanas: “Tenemos una muy buena cooperación, el gobierno de México con la Fiscalía. La realidad es que estamos compartiendo toda la información desde el momento que supimos lo que pasó, porque también a nosotros el fiscal Garland, que es la autoridad más alta en los Estados Unidos y yo la autoridad más alta en México, nos llegó de sorpresa lo que pasó ese día”.

“Pero desde ese momento estamos en comunicación muy profunda con el gobierno de México de lo que sabemos”, agregó.

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