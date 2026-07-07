Un marketplace de autos no es una versión digital del periódico clasificado del domingo, aunque a primera vista pueda parecer lo mismo. La distinción real está en quién verifica la información, cómo se estructura la compra venta de autos y qué tipo de acompañamiento reciben el comprador y el vendedor durante el proceso. Conocer esa diferencia podría ahorrarte tiempo, dinero y más de un inconveniente.

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¿Qué es un clasificado en línea y cuáles son sus límites?

Un clasificado en línea funciona como un tablero de anuncios publicado en internet. Cualquier persona puede publicar un vehículo, escribir la descripción que prefiera, subir las fotos que tenga y poner el precio que le parezca. No hay validación de la información, revisión del historial del auto o forma de confirmar que el vendedor sea quien dice ser. El comprador parte de lo que le cuentan y tiene que hacer por su cuenta todo lo necesario para saber si ese auto vale lo que piden por él.

Eso no quiere decir que en los clasificados no se cierren negocios; es una opción utilizada por muchas personas. Pero existe un nivel de incertidumbre y quien no tiene práctica comprando autos de segunda mano podría terminar pagando de más, adquiriendo un vehículo con fallas no declaradas o, en casos peores, tener la posibilidad de sufrir un fraude o estafa.

Marketplace de autos: ¿Qué cambia?

Un marketplace especializado en seminuevos no funciona igual que un clasificado. La plataforma especializada no es solo el espacio donde aparece el anuncio: también establece las condiciones bajo las cuales un vehículo puede publicarse, quién puede hacerlo y qué información debe estar disponible para quien lo consulta.

Esas diferencias se notan desde el momento en que se revisa un primer anuncio. Los vehículos que aparecen en este tipo de plataformas pasan por procesos de validación antes de publicarse.

Los perfiles de los vendedores también están validados, lo que baja la probabilidad de toparse con un anuncio falso. Respecto a los pagos, las plataformas especializadas ofrecen opciones más seguras que una transferencia directa entre desconocidos, y generalmente, los recursos no suelen moverse hasta que la transacción está confirmada y ambas partes han cumplido con lo acordado.

Adicionalmente a lo anterior, este tipo de plataformas podría ofrecer la posibilidad de adquirir el auto con opciones de financiamiento.

¿Por qué esto importa para quien vende y para quien compra?

Comprar o vender un auto entre particulares siempre ha requerido cierto grado de confianza entre personas que no se conocen. El problema es que esa confianza, sin ningún tipo de respaldo, se convierte fácilmente en un riesgo. Una plataforma especializada genera condiciones donde tanto el comprador como el vendedor manejan información más completa y tienen mayor claridad sobre lo que están acordando. Además de que cuentan con el acompañamiento de expertos a lo largo de todo el proceso.

Para quien vende, la exposición es ante personas que buscan comprar activamente, no solo comparar precios. Para quien compra, hay acceso a datos verificados y a un proceso que no depende solo de lo que le cuenten durante la negociación.

¿Cómo funciona este esquema?

BBVA Automarket es una de las plataformas digitales especializadas en la compra venta de autos seminuevos que trabaja bajo este modelo. Los vehículos disponibles cuentan con información verificada y el proceso para comprar o vender un vehículo está acompañado desde que se inicia la publicación de un seminuevo hasta que se cierra el trato entre comprador y vendedor. Además, las dudas que surjan en el camino no quedan sin respuesta: hay soporte disponible que podría ser de mucha ayuda.

Considera también que actualmente en BBVA Automarket se comercializan autos con placas de circulación de CDMX, EDOMEX, Morelos y Puebla, lo que permite contar con una oferta amplia de vehículos de estas entidades dentro de la plataforma, y evita que las personas tengan que buscar este tipo de vehículos de forma directa en cada estado.

Buscar en un marketplace de autos como el de BBVA Automarket no es lo mismo que revisar un clasificado. La información está, los vendedores tienen perfiles verificados y el proceso de negociación tiene reglas definidas, lo que ofrece tranquilidad para ambas partes.

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Este contenido es elaborado en colaboración con BBVA Automarket para brindarte información útil sobre el mercado de autos seminuevos.

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