Los baches son inevitables durante la temporada de lluvias en la Ciudad de México y representan un riesgo para todos los vehículos. Lo que pocos conductores saben es que si caen en uno, existe la posibilidad de solicitar la indemnización al gobierno.

Al tratarse de una situación frecuente en la capital, es importante conocer los requisitos y el procedimiento. Hoy en Autopistas te explicamos ambos por si lo llegas a necesitar.

La indemnización no aplica si infringiste el Reglamento de Tránsito. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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¿Quiénes pueden recibir indemnización por daños de baches?

La Ley de Responsabilidad Patrimonial tiene por objetivo fijar las bases, límites y procedimiento para reconocer el derecho a la indemnización de las personas que sufran daños en cualquiera de sus bienes, entre los que se incluye el auto, ello como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, establece las condiciones para hacer válida esa indemnización, por ejemplo:

El Artículo 20 señala que la Secretaría o el ente público responsable deberá realizar el pago de las indemnizaciones en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a la fecha de emisión de las resoluciones o sentencias firmes.

El Artículo 29 explica que las autoridades deben determinar si los daños fueron a causa del funcionamiento del servicio público o no; en caso de que así sea, deberán presentar la valoración. Asimismo, la resolución o sentencia tiene que contener el monto en dinero o en especie de la indemnización explicando los criterios utilizados para su cuantificación.

El Artículo 30 indica que las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización, o que por su monto no satisfagan al interesado, podrán impugnarse mediante recurso de inconformidad en la vía administrativa, o bien, mediante juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad.

El Artículo 32 detalla que todas las personas tienen derecho a reclamar la indemnización en un año, el cual comenzará a partir del día siguiente al que se produjo la lesión patrimonial. En caso de que existan daños de carácter físico o psíquico, el plazo de prescripción empezará a correr desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

¡Ten cuidado! Si al momento de caer en un bache estabas infringiendo el Reglamento de Tránsito, al conducir a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, no podrás solicitar una indemnización.

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Los baches son más peligrosos en temporada de lluvias, puesto que baja su visibilidad. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

¿Cómo solicitar la indemnización por daños de baches en CDMX?

Por otra parte, los pasos para solicitar la indemnización al caer en un bache son los siguientes, según la aseguradora Clupp:

Detener tu vehículo: si es posible, oríllate orillarte en un lugar seguro para evitar accidentes.

Documenta el incidente: toma fotografías del bache, del entorno y de los daños que tu coche tenga.

Comunícate con Locatel: para comenzar el proceso, debes llamar al *0311 o al 55 5658 1111. Proporciona tus datos, ubicación y detalles del percance.

Espera la revisión técnica: un ajustador de la aseguradora de la CDMX realizará la evaluación de los daños.

Reúne los siguiente documentos: después de la evaluación, ten a la mano tu licencia de conducir, tarjeta de circulación, identificación oficial, comprobante de domicilio, presupuesto de reparación de un taller autorizado, factura o carta factura del auto y dictamen del perito.

Presenta la solicitud: si la caída ocurrió en una vía primaria, presenta tu reclamación en la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX. Y en vías secundarías, acude a la alcaldía correspondiente.

Espera la resolución: las autoridades deben darte respuesta en un plazo máximo de 10 días, mientras que la indemnización se paga en máximo 30 días.

Como sabemos que caer en un bache es una situación que ningún conductor quiere vivir, te recomendamos manejar siempre con precaución, especialmente en épocas de lluvias.

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