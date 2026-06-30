Una de las situaciones más complicadas que puede enfrentar un conductor es que su auto se quede atrapado en una inundación, y no es para menos. Además de poner en riesgo la seguridad e integridad tanto de él como de los pasajeros, el vehículo puede sufrir daños graves.

Por ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha compartido una serie de recomendaciones para actuar en una situación así. Para saber cuáles son, en Autopistas te lo explicamos.

Lo primero que debes hacer si te encuentras en una inundación es ponerte a salvo e intentar no mover tu auto. Foto: Unsplash

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¿Qué tipo de seguro de auto protege contra inundaciones?

De acuerdo con la Condusef, hay dos tipos de seguros para autos que ofrecen cobertura contra inundaciones:

Seguro de cobertura amplia

Dicho tipo de cobertura abarca robos, choques, volcaduras, rotura de cristales, responsabilidad civil por daños a terceros en su persona o en sus bienes, incendios y fenómenos naturales, incluyendo los siniestros ocasionados por inundaciones y terremotos.

Seguro de cobertura limitada

Este seguro cubre robo del vehículo y responsabilidad civil por daños a terceros en su persona o en sus bienes.

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Aunque no contempla daños materiales del auto, puede indemnizar en huracanes, inundaciones, terremotos y, en general, afectaciones derivadas de fenómenos naturales.

¿Qué hacer si un auto que atrapado en una inundación?

Ante una inundación, la Condusef sugiere no caer en pánico y realizar lo siguiente:

Verificar que la póliza tenga Cobertura Amplia (que incluye daños materiales, robo total y responsabilidad civil) o Cobertura Limitada (robo total y responsabilidad civil), porque con ambas se pueden indemnizar daños por inundación, incendio, rayo, explosión, ciclón, huracán, tornado, etcétera.

Si la póliza solo es de responsabilidad civil, como medida preventiva, se recomienda cotizar para contratar al menos una Cobertura Limitada.

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No mover el auto, ya que la aseguradora podría considerarlo como agravación del riesgo. Además, puede afectar el motor.

Ponerse en un sitio a salvo; de preferencia, bajando del vehículo si es seguro.

Contactar a la aseguradora de inmediato.

Si es necesario, contacta a los números de emergencia por si hay alguien en peligro.

Toma precauciones durante las épocas de lluvias, sobre todo si saldrás en tu auto. Foto: Unsplash

5 tips para proteger el auto en época de lluvias

Consulta el pronóstico del tiempo antes de salir, especialmente si se esperan lluvias intensas o tormentas. Evita rutas propensas a inundarse, como pasos a desnivel, ríos o cerca de arroyos. Mantén tu vehículo en buen estado, revisando previamente los frenos, los neumáticos y los limpiaparabrisas. Conduce con precaución, reduciendo la velocidad, aumentando la distancia de frenado y evitando maniobras bruscas. Carga un kit de emergencia, con herramientas necesarias y de supervivencia.

Ante una inundación la prevención es clave, por ello, saber qué hacer puede ayudarte a proteger tu auto y reducir los daños.

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