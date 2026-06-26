Xcaret López, mejor conocida en redes sociales como Mamá Mecanic, ha encontrado la manera de acercar la mecánica automotriz a miles de personas a través de un lenguaje sencillo y accesible. Su experiencia de más de una década en talleres automotrices y su faceta como madre dieron origen a un proyecto que hoy busca romper estereotipos dentro de una industria históricamente dominada por hombres.

En entrevista, comparte cómo nació su contenido, los retos que ha enfrentado como mujer dentro del sector automotriz y los consejos que considera indispensables para cualquier propietario de un vehículo.

Hoy mucha gente te conoce como Mamá Mecanic, pero ¿quién es Xcaret López fuera de las redes sociales?

Fuera de las redes sociales soy mamá de casa. Me dedico a mis redes sociales y también imparto cursos de mecánica para mujeres. Mi día a día es muy parecido al de cualquier mamá: hacer de comer, llevar a los niños a la escuela y atender todas las actividades que implica la familia. Obviamente también complemento eso con mi trabajo en redes y los cursos que imparto, pero actualmente esa es mi vida.

¿Cómo surgió la idea de combinar la maternidad con la mecánica automotriz?

Soy tecnóloga en mecánica automotriz. Estudié hace aproximadamente 15 años y después trabajé durante más de una década en la industria automotriz, en talleres de Jaguar Land Rover, Volkswagen, Chrysler y otros talleres multimarca.

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Hace alrededor de año y medio empecé a crear contenido porque buscaba algo que realmente me apasionara. Quería compartir algo con lo que me identificara completamente.

Me encanta ser mamá y me encanta la mecánica. Entonces decidí unir ambas cosas y crear el concepto de Mamá Mecanic. Quería un nombre con el que yo me sintiera representada y que la gente pudiera identificar fácilmente.

Uno de los aspectos más característicos de tu contenido es que explicas temas complejos de forma sencilla. ¿Qué tan importante es eso para ti?

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Es fundamental. Justamente esa es la esencia de mi contenido. Muchas veces dentro de la industria se cae en la tentación de hablar de manera excesivamente técnica, utilizando conceptos que resultan difíciles para quienes no están familiarizados con el tema.

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Yo prefiero explicar la información de una manera amigable, sencilla y fácil de entender. Claro que a veces eso provoca que algunas personas cuestionen mis conocimientos porque no utilizo términos demasiado técnicos, pero al final el objetivo es que la gente comprenda la información. Si las personas entienden lo que les estoy explicando, entonces el contenido está cumpliendo su función.

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¿Qué consejos le darías a alguien que tiene su primer auto y necesita acudir a un taller mecánico?

Lo primero es observar el taller. Si ves muchos vehículos detenidos, empolvados o aparentemente abandonados, puede ser una señal de alerta. Un taller vive de la productividad y de mantener los autos en movimiento.

También es importante que exista una comunicación clara respecto a los costos de las refacciones y los trabajos que se van a realizar. Además, recomiendo que las personas investiguen previamente qué mantenimiento necesita su vehículo. Hoy en día toda esa información está disponible en internet o en el manual del propietario.

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Si lo que te dice el taller coincide con lo que investigaste, es una buena señal. Si empiezan a existir discrepancias importantes, ahí es cuando debes prestar atención y analizar mejor la situación.

Finalmente, ¿qué mensaje le darías a las mujeres que quieren incursionar en el mundo automotriz?

Que lo hagan. Que no se enfoquen demasiado en los comentarios negativos porque siempre van a existir personas que cuestionen lo que haces. Lo importante es concentrarse en aquello que realmente les apasiona.

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Si es algo que les llama la atención, que disfrutan y que les gusta aprender, entonces vale la pena intentarlo. Al final, lo más importante es hacer algo que te apasiona.

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