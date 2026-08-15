El secretario de gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, aseguró que la cancelación de la visa estadounidense a Andy López Beltrán tiene como objetivo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y no a su sobrino.

En entrevista con medios locales, el funcionario declaró que “al que quieren no es al chico, sino al grande. Nada más que lo están pensando los vecinos”.

Aseguró que se trata de un asunto político por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

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El hermano de AMLO dijo que el retiro de visas tiene como propósito hacer daño al prestigio de los agraviados y cuestionó por qué Estados Unidos no lo hizo con gobiernos anteriores.

“¿Cuándo vieron ustedes que le retiraran una visa a uno de los políticos que estaban apoyando el neoliberalismo?. Eso no lo hacían. ¿Por qué? Porque pues eran gobiernos, entreguistas que hacían al pie de la letra lo que les ordenaban desde los Estados Unidos”, aseveró.

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Dijo que si el gobierno estadounidense quiere una buena relación, “pues se tiene que dar en los marcos que la Presidenta lo ha dicho a través de la cooperación y no de la subordinación”.

Al ser cuestionado sobre si ha hablado con su sobrino o con su hermano Andrés Manuel López Obrador, dijo que no y detalló que Andy López Beltrán “anda ocupado, él anda ya caminando”.

🔴José Ramiro López Obrador acusa trasfondo político en retiro de visa a “Andy”



El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, aseguró que la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tendría un… pic.twitter.com/T3sQIoX1sD — Azucena Uresti (@azucenau) August 15, 2026