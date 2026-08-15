Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, destacó la llegada de la temporada de las mariposas monarca y sostuvo que se trata de "un buen recordatorio" de la relación "duradera y simbólica" entre México y el país vecino.

Por medio de su cuenta de X, el subsecretario estadounidense hizo un llamado a que el "estallido de drama político" no distraiga a ambas naciones de la cooperación que mantienen en temas de seguridad, migración y comercio.

"No debemos permitir que el ocasional estallido de drama político nos distraiga de este punto fundamental", escribió en redes sociales luego de que el pasado 13 de agosto Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el retiro de su visa acusando que fue por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del mismo Christopher Landau, quienes hasta el momento no se pronunciaron directamente sobre el caso.

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Andrés Manuel López Beltrán en conferencia de prensa. Foto: Especial

En la misma publicación, el funcionario estadounidense recordó que durante su mandato como Embajador de Estados Unidos en México tuvo "la bendición" de visitar los bosques donde, afirma, "los ancestros de esta mariposa pasaban el invierno".

Asimismo reconoció la colaboración que mantienen ambos países con los actuales gobernantes Donald Trump en EU y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en México.

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"Ambos países prosperan cuando cooperamos en un espíritu de respeto mutuo en temas críticos como la seguridad, la migración y el comercio. No debemos permitir que el ocasional estallido de drama político nos distraiga de este punto fundamental", finalizó su mensaje.

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Ayer en redes sociales y sin mencionar a Andy López, Christopher Landau subió un mensaje diciendo “¿estás disfrutando del show? Rellena tus palomitas. Amarás la siguiente parte", al responder a un usuario en X con una imagen de él.

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Cabe destacar que el hijo del expresidente López Obrador calificó el retiro de su visa como “politiquera y propagandística”, así como afirmó que no existe ninguna razón que justifique la cancelación.

Desde 2025, Landau "El Quitavisas" bromeó con usar su "superpoder quitavisas", en ese entonces en respuesta a reportes sobre la participación del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en un supuesto plan para perpetuar al chavismo en el poder en Venezuela.

The monarch butterflies have arrived for the season—a good reminder of the enduring and symbiotic relationship between the US and Mexico. During my tenure as US Ambassador there, I was blessed to visit the forests where the ancestors of this butterfly wintered. As @POTUS… pic.twitter.com/KnJ5ObxMba — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) August 15, 2026

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