De pretender ser el heredero político de su padre Andrés Manuel López Obrador y administrar su legado, Andrés Manuel López Beltrán pasó ahora a estar en el ojo del gobierno de Estados Unidos, que le retiró la visa en un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump acusa que hay políticos en México colaborando con el narcotráfico.

Si bien durante años López Beltrán mantuvo un perfil discreto frente a la enorme exposición pública de su padre, comenzó a destacar más por las controversias y la falta de transparencia en negocios presuntamente al amparo del poder, sus viajes al extranjero, compras de marcas exclusivas y consumo en restaurantes de gran lujo.

Andy se convirtió desde joven en operador político del movimiento y —para muchos dentro de Morena— parte de la generación encargada de preservar el proyecto político construido por el expresidente; sin embargo, su paso político ha estado marcado por fracasos estrepitosos, como su coordinación de las campañas en Durango y Coahuila.

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Conforme su nombre adquirió mayor peso dentro del partido, también comenzaron a acumularse las polémicas: su emprendimiento a través de la empresa Chocolates Rocío, los señalamientos sobre una red de amigos beneficiados con contratos públicos, un viaje a Japón y ahora la cancelación de su visa estadounidense han puesto en entredicho la imagen del “heredero” del obradorismo.

A sus 40 años de edad, el hombre que llegó a ser presentado como parte del relevo generacional de Morena enfrenta un escenario muy distinto al que en un inicio se imaginó para él: dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una candidatura a diputado federal por Tabasco y este jueves reveló que Estados Unidos canceló su visa.

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López Beltrán atribuyó la decisión a motivos políticos y acusó directamente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de utilizarlo como una forma de intimidarlo a él y a Morena.

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De Tabasco a Japón

Una de las primeras apariciones públicas de Andrés Manuel López Beltrán como el heredero del prestigio de su padre se dio durante las movilizaciones que organizó Morena en contra de la reforma energética del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

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En 2019, Andy registró la marca Chocolate Rocío, el negocio familiar que lo une a sus hermanos. La producción que comercializan se lleva a cabo en la Finca El Rocío, en Teapa, Tabasco, propiedad de los hijos de López Obrador.

El problema apareció cuando una investigación de CONNECTAS y otros medios documentó los vínculos entre la finca familiar y Hugo Chávez Ayala, quien asesoró el programa gubernamental Sembrando Vida y también la producción de cacao de la propiedad de los hijos del expresidente.

El escándalo más fuerte llegó en 2024. Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron una serie de negocios y contratos obtenidos por empresarios y personas cercanas a López Beltrán durante el gobierno de su padre.

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La investigación agrupó distintos casos, amigos de López Beltrán tuvieron acceso a contratos en proyectos como la refinería de Dos Bocas, el Malecón de Villahermosa, servicios de Pemex, Sedatu y el entonces Insabi y Segalmex.

En septiembre de 2024, la figura de Andy dejó de ser solamente familiar. El Congreso Nacional de Morena lo eligió secretario de Organización, una de las posiciones estratégicas del partido. Su tarea incluía la construcción territorial y la afiliación de militantes.

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La llegada del hijo de López Obrador a la dirigencia nacional causó cuestionamientos sobre nepotismo y sobre la posibilidad de que el expresidente estuviera dejando en su hijo una parte importante de la estructura partidista.

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En 2025 llegó una de las polémicas que más afectaron su imagen pública. Durante sus vacaciones en Japón, López Beltrán fue fotografiado junto al diputado Daniel Asaf. Las imágenes provocaron críticas por el contraste entre el viaje y el discurso de austeridad que durante años caracterizó al gobierno de su padre y a Morena.

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Andy dijo que había pagado el viaje con sus recursos y que había informado a la dirigencia del partido de sus vacaciones. También acusó a sus adversarios de haber enviado “espías” para fotografiarlo.

El desgaste

En 2026, Andrés Manuel López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco en 2027, dando un nuevo paso hacia una carrera electoral propia. Este paso se dio luego de las derrotas que como secretario de Organización de Morena sumó: la de Durango en 2025 y la de Coahuila en junio pasado. La cancelación de su visa estadounidense abre el capítulo más reciente.

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