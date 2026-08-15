La Embajada de México en Colombia informó que recibió datos sobre dos mexicanos que no han podido ser localizadas y que se encontraban en la alcaldía de Pereira, luego del terremoto de 7.4 del lunes pasado que suma 288 muertos; sus familiares los buscan con “fe y esperanza”.

Mario Alberto Zapata Verdier y su esposa Brenda Eloísa Flores Reyes estaban hospedados en el Hotel Dibeni de Pereira cuando ocurrió el devastador terremoto. Desde entonces, su familia no ha sabido nada de ellos. Antes de que ocurriera la tragedia, su hija, Mariela Zapata, logró hablar con él para confirmar los vuelos de regreso. Desde entonces, perdió comunicación.

“Le contesté que se lo checaba [los boletos] y entré a mi celular a ver las redes sociales. Lo primerito que me salió fue la noticia del terremoto. Intenté comunicarme inmediatamente con él y con ella, pero desde ese momento no he vuelto a saber nada de ellos”, relató Mariela Zapata a RCN Noticias.

Activó todos los protocolos de búsqueda habilitados por el gobierno. “Inmediatamente lo registré en Colombia Te Busca y la Cruz Roja. Me comuniqué con la Embajada de México allá en Colombia y no están en Medicina Legal, en hospitales ni albergues”, agregó.

Su hija tiene previsto ir a Colombia el próximo 16 de agosto para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, no pierde la esperanza de encontrarlos con vida, porque los equipos de rescate detectaron señales de vida bajo los escombros. “Ojalá sean ellos”, comentó Mariela, quien sólo espera recibir buenas noticias. De acuerdo con ABC Noticias, la pareja es originaria de Durango y llegó a Bogotá el 6 de agosto. Posteriormente, viajó al Eje Cafetero para conocer más del país.

Germán Zapata Verdier, un hermano, escribió en Facebook que siguen esperan noticias, pero que al momento no hay actualizaciones. “La fe y la esperanza se mantienen firmes”, posteó.

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“Gracias a todos los que se han preguntado por la situación de mi hermano. Al momento no tenemos información relevante, las autoridades de Colombia y la embajada de México en Colombia nos están apoyando”, añadió en otro mensaje.

Mario Zapata y su esposa Brenda Flores estaban hospedados en el Hotel Dibeni de Pereira. Foto:

Adriana Mireles expresó también en redes sociales que la familia vive momentos de mucha angustia y desesperación, “esperando poder encontrarlos y tener noticias de ellos”. Las familias tanto de Mario Alberto como de Brenda Eloísa solicitaron apoyo a través de una colecta para poder viajar a Pereira y realizar las búsquedas necesarias.

“Lo que me importa es ir allá para saber de mi hermana. De alguna manera tengo que traerla de regreso y tengo la esperanza de que sea con vida”, escribió Alessa Reyes, hermana de Brenda, en Facebook. Posteriormente, publicó un mensaje en el que informó que tenía ya lo vuelos comprados, pero pidió apoyo para los gastos que se pudieran presentar. Informó que viajaría con dos de los hijos de Mario Alberto.

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“Jamás imaginé estar en esta situación, cuando yo miraba personas desaparecidas decía: ‘qué martirio vivir esa situación’, y hoy que la vivo, desgraciadamente ellos tan lejos, se siente peor porque no podemos hacer muchas cosas desde aquí”, comentó Alessa Reyes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que la representación diplomática mantiene comunicación con la familia de los connacionales. Hasta el momento, la embajada mexicana afirma que a la familia de los desaparecidos se le ha brindado “todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación”.

“Desde que se tuvo conocimiento del caso, se realizaron las gestiones necesarias para la inclusión oficial de la pareja en la lista de desaparecidos y se estableció coordinación directa con grupos de rescate de la Cruz Roja Colombiana”, explicó.

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Entre las medidas implementadas, la embajada mexicana en Colombia aseguró que “se ha transmitido la prioridad ante el Puesto de Mando Unificado [PMU] nacional, canalizada por la agregaduría de la Sedena adscrita a esa embajada”. Afirma que se ha activado una red de contactos particulares para el rastreo y validación en centros hospitalarios y que también se sostuvo una reunión de alto nivel con el alcalde de Pereira para revisar avances generales. Con el fin de “abordar este caso de forma específica”, la representación diplomática afirmó que fue asignado un enlace para su búsqueda in situ y que seguirá brindando atención y seguimiento prioritario a este caso con el fin de localizar a los connacionales.

Con información de Wendys Pitre Ariza. El Tiempo. GDA

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