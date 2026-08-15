Hablar públicamente de la cirugía que se hizo para reducir el tamaño de sus pechos convirtió a Mau Mancera en una especie de contacto de confianza entre otros hombres, incluidos varios compañeros del medio.

El conductor contó que le retiraron alrededor de 480 gramos de tejido porque, sin importar cuánto adelgazara, el volumen permanecía. Desde que habló del procedimiento, una de las preguntas que más recibe de sus seguidores es quién fue el médico que lo operó, y asegura que “muchísimos compañeros del medio” también se han acercado directamente para pedirle la recomendación.

Mancera quería quitarse algo de encima y terminó agregando una nueva función a su trabajo: pasar el teléfono del cirujano.

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Loco México Mágico quiere llenar las salas a punta de tacos

La producción de “Loco México Mágico”, de Carlos Santos, decidió que para atraer público al cine no bastaba con el tráiler. En algunas funciones regalará tacos y playeras de la Selección Mexicana a quienes acudan y cumplan con los requisitos de la promoción.

La cinta, protagonizada por Silverio Palacios y Daniel Sosa, juega con los estereotipos entre México y Estados Unidos, pero para su promoción encontró argumentos bastante más terrenales: futbol y comida gratis.

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Así que algunas salas podrían acabar oliendo más a suadero que a palomitas. Habrá que ver si el verdadero gancho termina en la pantalla o envuelto en una tortilla.

Foto: IMDb.

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Los héroes de la Independencia darían batalla en pantalla

La saga cinematográfica que comenzó con “Hidalgo, la historia jamás contada” y continuó con “Morelos” podría revivir después de más de una década. Integrantes de aquellas producciones aseguran que una de las historias que quedaron pendientes ha vuelto a moverse y que Antonio Serrano, director de las dos anteriores, regresaría al proyecto.

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Los planes originales contemplaban películas sobre Vicente Guerrero, para quien se llegó a pensar en Tenoch Huerta, y Agustín de Iturbide, personaje para el que sonó Daniel Giménez Cacho. Los costos, superiores a 50 millones de pesos por cinta, terminaron frenando ambos proyectos.

Quince años después, al menos uno de esos héroes parece dispuesto a volver a dar batalla, ahora contra el presupuesto.

El actor Tenoch Huerta . Foto: Instagram oficial.

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