Sam Smith es una de las mayores estrellas del pop actual. Como muestra de su popularidad, el cantante ofrecerá cuatro conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Sin embargo, antes de alcanzar la fama y presentarse en grandes escenarios, Smith tuvo que combinar su búsqueda de oportunidades en la música con distintos empleos.

El intérprete de “Too Good at Goodbyes” nació el 19 de mayo de 1992 en Londres, bajo el nombre de Samuel Frederick Smith, y creció en el condado rural de Cambridgeshire. Su madre, Kate Cassidy, fue una de las primeras mujeres banqueras de Londres, mientras que su padre, Frederick Smith, se dedicaba a las tareas del hogar.

Sam tiene dos hermanas, Mabel y Lily Smith. Además, entre sus familiares se encuentran la cantante Lily Allen y el actor Alfie Allen. Pero antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de su generación, Smith comenzó a construir su camino en la música desde muy joven.

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Desde los ocho años tomó clases de canto. Durante su infancia estudió en la St Mary's Catholic School, en Bishop's Stortford, y formó parte del Youth Music Theatre UK, donde participó en la producción “Oh! Carol” en 2007. También estuvo involucrado en las asociaciones Bishop's Stortford Junior Operatics y Cantate Youth Choir.

A los 18 años se mudó a Londres para perseguir su sueño musical, inspirado en parte por la historia de Lady Gaga. Mientras buscaba abrirse camino en la industria, tuvo que conseguir empleo como bartender en un pub.

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Según ha contado, sus labores iban más allá de preparar y servir bebidas: también trabajaba como mesero, lavaba los baños y fregaba los pisos.

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El salto a la fama llegó en 2012, cuando tenía 20 años y participó en “Latch”, canción de Disclosure que marcó uno de los primeros grandes momentos de su carrera. A partir de entonces, su voz comenzó a ganar reconocimiento internacional.

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La vida personal de Sam Smith

En su vida personal, Smith se declaró no binario en octubre de 2017 y, dos años después, comenzó a utilizar los pronombres they/them en redes sociales.

Actualmente está comprometido con el diseñador de moda Christian Cowan, con quien inició una relación hace tres años. Smith ha confirmado que existen planes de boda y que su más reciente disco, “Hazel Eyes”, está inspirado en esta relación.

El cantante incluso ha bromeado con que se trata del primer álbum que escribe para alguien que todavía permanece a su lado.

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