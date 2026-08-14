Durante la tercera edición de “Off The Record”, los asistentes podrán participar en una conversación cercana con el reconocido comunicador Carlos Loret de Mola, mientras disfrutan de un desayuno gourmet. Los suscriptores de EL UNIVERSAL podrán acceder a un precio preferencial.

La cita está programada para el próximo jueves 24 de septiembre a las 10:45 horas en The Capital Grille, ubicado sobre Paseo de la Reforma, una de las zonas más turísticas de la Ciudad de México. El evento contará con 60 lugares disponibles para ser parte de la convivencia.

En esta experiencia, los asistentes compartirán la mañana con el autor de Historias de Reportero, columna de opinión publicada en este diario, y participarán en una charla con el periodista mientras disfrutan de un delicioso desayuno.

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¿Qué incluye el desayuno de “Off The Record” en The Capital Grille?

El menú de la 3ra edición de esta serie de charlas con destacados periodistas incluirá jugo de naranja, toronja o verde para comenzar, seguido de fruta fresca de temporada. El plato principal serán crepas de salmón y espinaca con salsa blanca.

Además, el desayuno se complementará con una selección de pan dulce y salado elaborado en casa, así como café americano o infusiones.

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Consulta los costos y realiza tu reservación vía WhatsApp en el 55 7960 9672 o a través de los teléfonos 55 5237 0800 / 55 9156 9157.

Los suscriptores de Club EL UNIVERSAL podrán adquirir su lugar a un precio especial y disfrutar de un 15% de descuento en sus próximas visitas a The Capital Grille.

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The Capital Grille, sede del encuentro

Ubicado en avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, The Capital Grille es conocido por su propuesta de cortes de res añejados y una carta de vinos galardonados.

Desde la terraza de este restaurante, los comensales pueden apreciar una vista inigualable rodeados en un ambiente sofisticado y elegante, características que distinguen a The Capital Grille.

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El restaurante brinda servicio de 13:00 a 23:00 horas de lunes a viernes y los domingos abre de 13:00 a 18:00 horas.

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¿Cual es la trayectoria de Carlos Loret de Mola?

Con una trayectoria que abarca el periodismo impreso, la radio, la televisión y los medios digitales, Carlos Loret de Mola es considerado uno de los periodistas mexicanos más influyentes de la actualidad.

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Su carrera incluye una amplia experiencia como reportero y distintas coberturas como corresponsal de guerra. En televisión, encabezó durante casi 20 años el noticiario matutino de Televisa.

También es fundador de Latinus, proyecto periodístico digital que ha ganado notoriedad en México por sus investigaciones y revelaciones en temas relacionados con corrupción y crimen organizado.

Además de su labor periodística, es autor de diversos libros y ha recibido múltiples reconocimientos. Tiene una columna de opinión en EL UNIVERSAL.

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