El pasado jueves 28 de mayo, lectores y suscriptores de EL UNIVERSAL disfrutaron de una mañana de conversación, análisis político y gastronomía justo al columnista de esta casa editorial Héctor de Mauleón. Esta fue la primera edición de “Off the record”, una serie de encuentros que buscan acercar al público con las voces más reconocidas del periodismo nacional.

Desayuno de suscriptores de El Universal con el columnista Héctor de Mauleón, 28 de mayo de 2026, Ciudad de México. | FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Con un ambiente íntimo y una conversación marcada por la reflexión sobre el panorama nacional, la primera edición de esta serie de experiencias se dio en la terraza del reconocido restaurante gourmet The Capital Grille, un espacio ubicado sobre la emblemática avenida Paseo de La Reforma.

El desayuno, incluido en esta experiencia, inició con un café negro de calidad, seguido de un abundante plato de fruta fresca. Después, llegó el plato principal: omelette de espinaca y queso mozzarella con guarnición de tocino o crepas de salmón y espinaca con salsa blanca. También se incluyó un jugo natural verde, de toronja o de naranja y una variedad de pan dulce y salado.

El menú del desayuno con el columnista Héctor de Mauleón en The Capital Grille fue: omelette de espinaca y queso mozzarella con guarnición de tocino o crepas de salmón y espinaca con salsa blanca. | FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

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Mientras los asistentes disfrutaban del menú, Hector De Mauleón, tomó la palabra para analizar algunos de los temas relevantes y delicados de los últimos años en nuestro país.

El periodista compartió sus reflexiones sobre la infiltración del crimen organizado en procesos electorales y de estructura gubernamental, así como la complicada relación diplomática entre México y Estados Unidos y la falta de una oposición sólida.

Los asistentes disfrutaron del desayuno en The Capital Grille, ubicado sobre Paseo de la Reforma. | FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Uno de los momentos que generó más atención fue cuando el cronista habló del caso de las elecciones de 2021 en Sinaloa y el papel que, según investigaciones del Departamento de Justicia de EU, jugó el Cartel de Sinaloa en la llegada de Rubén Rocha Moya al poder.

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“Ya sabemos hoy cuál era el sentido por el que el Cártel de Sinaloa ordenó que se votara en las elecciones de junio de 2021. Evidentemente, era abrirle paso al gobernador Rubén Rocha Moya”, expresó el analista durante la charla.

El periodista también recordó casos de presunta coacción del voto y amenazas contra candidatos de distintas regiones del país. Entre ellos, mencionó lo ocurrido en Taxco, Guerrero, donde líderes sociales recibieron instrucciones de grupos criminales sobre por quién debían votar.

El columnista Héctor de Mauleón charló de cerca con los asistentes. | FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

“En Taxco, antes de las elecciones de 2021, el jefe de plaza les dijo a líderes de organizaciones urbanas y rurales que ya se había tomado la decisión de por quién debían votar ellos y sus agremiados. También debían tomar una foto de las boletas como prueba", comentó.

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Otro de los episodios relatados fue el de la velocista Zudikey Rodríguez en Valle de Bravo, Estado de México, quien presuntamente fue amenazada para abandonar la contienda electoral.

“Ella estaba muy mal tras esa experiencia brutal. Cerró la casa de campaña y canceló sus actos. Hasta pidió protección al ejército para llevarla a un lugar seguro, pues estaba permanentemente vigilada por sicarios del grupo criminal”, señaló.

La conversación abordó, también, el tema del huachicol y la presunta relación de políticos y funcionarios con redes criminales. Héctor habló del caso de Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”, y de los vínculos que las investigaciones han relacionado con actores políticos ligados a Morena.

Al finalizar la charla, Héctor de Mauleón firmó los libros de los asistentes. | FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

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“Si uno va armando las piezas, va encontrando un mapa criminal que es preocupante para México”, afirmó De Mauleón al referirse a la infiltración de redes criminales en la estructura política.

Más allá de la conversación, el encuentro destacó por su formato cercano entre el periodista y el público, quienes pudieron intercambiar preguntas al final de la sesión.

“Off the record” forma parte de la apuesta de EL UNIVERSAL para ofrecer experiencias únicas en espacios donde el periodismo genere análisis político y donde el análisis y la experiencia gastronómica se unen en un mismo lugar.

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