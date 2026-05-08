El jugo de naranja y el café parecen una combinación extraña, pero muchas personas están hablando de esta mezcla en redes sociales por su sabor y por los posibles beneficios que podría tener para el organismo.

No es un invento viral más, sino que se trata de un cóctel refrescante para la temporada de calor y su nombre es Orange Coffee. Aquí te decimos para qué sirve tomarlo.

¿Qué beneficios tiene tomar café y jugo de naranja?

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, la cafeína tiene un efecto estimulante en el organismo, pues ayuda a activar la producción de energía a nivel celular y favorece un mayor estado de alerta.

Por esta razón, muchas personas recurren al café para mejorar la concentración, mantenerse despiertas y combatir el cansancio durante el día.

Además, la cafeína puede influir en distintos sistemas del cuerpo; en el caso del aparato digestivo aumenta las secreciones gástricas, mientras que en el sistema urinario incrementa la eliminación de orina. Sin embagro, es importante consumirla con moderación.

El jugo de naranja de café se ha popularizado en redes sociales. Foto: Unsplash

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Ahora bien, la nutrióloga Karla Leal escribe en el portal de divulgación científica Tua Saúde que el jugo de naranja aporta diversos beneficios para la salud gracias a su contenido de vitaminas y antioxidantes.

Para empezar, su vitamina A y C estimulan la producción de células de defensa del organismo, lo que fortalece el sistema inmunológico y previene infecciones causadas por virus y bacterias.

Otro beneficio es que previene la anemia, puesto que la misma vitamina C favorece la absorción del hierro presente en los alimentos. Hay que recordar que dicho mineral es fundamental para la formación de hemoglobina, proteína encargada de transportar oxígeno en la sangre.

Y este jugo es fuente de flavonoides, compuesto con propiedades antioxidantes que pueden disminuir el daño provocado por los radicales libres, mejorando la salud cardiovascular y previniendo los infartos.

¿Qué pasa si combinas jugo de naranja con café?

La combinación de ambos ingredientes, además de los beneficios antes mencionados, resulta por demás refrescante.

De hecho, hay quienes consumen dicha mezcla como alternativa al café tradicional, especialmente en temporadas de calor porque suele prepararse con hielo y tiene un sabor más ligero.

En el Orange Coffee, el dulzor y la acidez de la naranja se equilibran con las notas intensas y amargas del café, creando una bebida refrescante y con un sabor diferente al tradicional.

Sin embargo, el blog Methodical advierte que el cóctel se debe preparar con cuidado: si el jugo está muy ácido y el café muy amargo, los sabores pueden chocar y dejar un mal sabor de boca.

Esta bebida es ideal para la temporada de calor. Foto: Unsplash

¿Cómo preparar Orange Coffee?

Si después de conocer el cóctel Orange Coffee ya te animaste a probarlo, te dejamos una receta sencilla:

Ingredientes:

150 mililitros de jugo de naranja

50 mililitros de espresso o un shot doble de café

Hielo

Azúcar al gusto

Procedimientos:

Vierte el jugo de naranja en un vaso grande.

en un vaso grande. Después añade suficiente hielo.

Agrega el espresso.

Si prefieres un sabor más dulce, añade un poco de azúcar.

Decora con una rodaja de naranja.

Mezcla bien y disfruta.

El jugo de naranja con café es una excelente opción para quienes buscan experimentar nuevos sabores y mantenerse fresco en la época de calor.

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