Las salchichas son un alimento consumido con frecuencia por su rapidez de cocción y por la variedad de recetas a las que pueden integrarse. Sin embagro, este producto no siempre se vende con calidad.

Para que cuides la salud de tu familia, la Revista del Consumidor, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha publicado un estudio de calidad sobre las marcas que hay en el supermercado. Si quieres saber cuál es mejor, continua leyendo.

¿Qué evaluó Profeco en las marcas de salchichas??

En este estudio, Profeco analizó un total de 37 marcas, abarcando las siguientes categorías:

8 salchichas Viena o tipo Viena

3 de pavo para hot dog

7 con pavo

2 con pavo para hot dog

7 de pavo

4 tipo Frankfurt

1 de pechuga de pavo

2 para desayuno

3 para hot dog

Para encontrar las mejores, la dependencia realizó un análisis integral con parámetros como la calidad sanitaria, en la que se verificó la ausencia de microorganismos patógenos (como la salmonela) debido al riesgo que representan para la salud del consumidor.

También evaluó su aporte nutrimental, considerando elementos como el aporte de proteínas, grasas, carbohidratos y agua, este último presente en más del 60% de los embutidos.

Sobre los aditivos, se revisó el nivel de nitritos, comúnmente utilizados como conservadores y responsables del característico color de las salchichas. El límite permitido por la normativa vigente es de máximo 156 miligramos por kilogramo.

Por último, en el estudio se midieron los niveles de sodio, además de corroborar que la información declarada en las etiquetas coincidiera con el contenido real.

Las salchichas pueden tener grandes cantidades de sodio. Foto: Freepik

Leer también Cuál es la mejor carne para preparar caldo de res

¿Cuáles son las mejores salchichas según Profeco?

De acuerdo con los resultados publicados en la Revista del Consumidor de la Profeco, correspondiente a la edición de mayo 2026, las mejores marcas de salchichas son:

Salchichas tipo Viena

Aurrera y Chimex cumplen con todos los parámetros establecidos; sin embargo, la primera presenta el sello de exceso de sodio —propio de la naturaleza del producto— y un sello adicional por exceso de grasas saturadas.

Ala, Plenia, Oscar mayer, San rafael delicatessen y Zwan premium también cumplen con las normas, aunque presentan el sello de exceso de sodio.

Salchichas de pavo

Las marcas Aurrera, Chimex, Fud y Great value cumplen con lo establecido; no obstante, Aurrera cuenta con un sello de exceso de sodio.

Capistrano Selección, Great Value, Lala Plenia Naturalés, Lala Plenia, Parma Sabori, San Rafael y Delicatessen balance cumplen con la normativa; pero Great Value incluye el sello de exceso de grasas saturadas.

Salchichas para hot dog

Kir y Tangamanga cumplen con los requisitos; sin embagro, la primera presenta el sello de grasas saturadas.

Salchichas de pavo para hot dog

Las marcas Fud Cuida-T+, Lala Plenia, San Rafael delicatessen, Capistrano clásica y Fud cumplen con lo declarado.

Salchichas tipo Frankfurt

Alpin, Obertal y Peñaranda se encuentran dentro de la norma; no obstante, las dos últimas incluyen el sello de grasas saturadas.

Salchicha para desayunar

Tangamanga cumple con lo establecido.

Estas son las marcas de salchichas con mejor calidad. Foto: Freepik

¿Qué marcas de salchichas no pasaron las pruebas de Profeco?

Salchichas tipo Viena

La marca Bafar contiene menos proteína de la indicada en su empaque, pues señala 6 g/100 g pero en realidad tiene 4.8 g. Además, incumple con el Acuerdo de aditivos, puesto que contiene 161.5 mg.

Capistrano clásica reporta menos proteína y grasa de la declarada: indica 10.04 g/100 g de proteína pero sólo tiene 6.1 g. Adicional, declara 11.40 g/100 g de grasa cuando en realidad contiene 4.6 g.

Salchichas de pavo

Las marcas Kir y Zwan Premium muestran la palabra “pavo”, aunque solo contienen 4% de su carne.

Parma sabori no cumple con el Acuerdo de aditivos, al registrar 207.0 mg/kg de nitritos cuando el límite máximo es de 156 mg/kg.

Salchicha para hot dog

Bafar tampoco cumple, puesto que contiene menos proteína de la que declara: indica 8 g/100 g y en realidad contiene 6 g.

Salchicha tipo Frankfurt

Bafar incumple con el Acuerdo de aditivos, pues presenta 160.3 mg/kg de nitritos, superando el límite permitido.

Salchicha para desayunar

La marca Obertal no cumple, ya que contiene menos proteína de la que declara: indica 18 g/100 g y tiene menos.

Cuando vayas a comprar salchichas, recuerda tomar en cuenta las marcas que recomienda la Profeco, con el fin de elegir productos que cumplan con los estándares de calidad.

Leer también Cuáles son los mejores alimentos para comer en mayo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters