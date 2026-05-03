La chía y la linaza son reconocidas por sus nutrientes para la salud; sin embargo, su ingesta no es segura para todas las personas porque, incluso, hay quienes pueden experimentar intolerancias o dificultades para digerirlas.

Si quieres saber si te encuentras dentro de esos grupos, hoy en Menú te lo decimos.

¿Cuáles son los beneficios de las semillas de linaza?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el lino es una planta herbácea de la familia de las lináceas; comúnmente, su semilla se pulveriza para obtener harina y aceite, ambos aptos para el consumo humano.

Además en un artículo para Tua Saúde, la nutrióloga Karla Leal señala esta semilla contiene omega-3, vitamina E y magnesio, nutrientes con propiedades relajantes y antiinflamatorias que favorecen la circulación sanguínea. A su vez, esto previene padecimientos como la hipertensión, aterosclerosis e infartos.

De igual manera, su contenido elevado de fibra insoluble ayuda a aumentar el volumen de las heces y estimula el movimiento intestinal, beneficiando la digestión y previniendo el estreñimiento.

Este mismo nutriente ralentiza la absorción de azúcar, controlando los niveles de glucosa en sangre y reduciendo el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina o diabetes tipo 2.

Otra ventaja de la linaza es que aporta luteína y zeaxantina, carotenoides con acción antioxidante que protegen la retina de los efectos de la luz ultravioleta, lo que contribuye al cuidado de la salud ocular.

La linaza es abundante en fibra, y esto previene el estreñimiento, Foto: Pixabay

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¿Para qué sirve comer chía?

Por otra parte, un artículo del Harvard Health Publishing indica que las semillas de chía son ricas en fibra, proteínas, ácidos grasos, antioxidantes y minerales esenciales, entre ellos, calcio, magnesio y fósforo.

En particular, gracias a su aporte de omega-3 y ácido alfa-linolénico (ALA), su consumo ayuda a reducir el colesterol LDL y los triglicéridos, lo que puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Otro dato es que comer dichas semillas impacta positivamente la salud intestinal porque facilita el tránsito digestivo y combate el estreñimiento, ello debido a su fibra.

Debido a que tienen grandes cantidades de calcio, fósforo y magnesio, las semillas favorecen la salud ósea: desde los huesos del cuerpo, los dientes y hasta las uñas.

Y respecto a sus antioxidantes, puede proteger al organismo del daño celular ocasionado por los radicales libres. A largo plazo, esto previene enfermedades como el Alzheimer y hasta el envejecimiento prematuro.

Finalmente, las semillas de chía ofrecen proteínas completas,lo que no solo ayuda a mantener la masa muscular, sino que también provee de energía al cuerpo de manera constante.

La chía es rica en calcio y por eso favorece la salud ósea. Foto: Freepik

¿Quiénes no deben comer semillas de chía y linaza?

El Dr. Michael Greger, directivo de la organización NutritionFacts, advierte que no todas las personas deben consumir estas semillas, por más beneficios que ofrezcan

En primer lugar, la linaza es poco tolerada por quienes padecen problemas digestivos como el Síndrome de Intestino Irritable. Esto se debe a que el exceso de fibra agrava síntomas como gases o distensió abdominal.

Asimismo, las personas con obstrucciones intestinales o dificultad para tragar deben evitar el consumo. ¿La razón? Al absorber agua, la linaza puede expandirse y complicar el proceso de deglución.

Los pacientes con enfermedades hormonales o antecedentes de cáncer sensible a hormonas, también deben tener precaución porque estas semillas contienen compuestos con propiedades similares a los estrógenos.

En el caso de las personas que toman medicamentos anticoagulantes y mujeres embarazadas o en lactancia es importante que consulten con un experto si pueden comerlas en cantidades específicas o si es mejor descartarlas por completo.

Y por último, los grupos que experimentan sensibilidad o alergia tienen que evitar la ingesta para no poner en peligro su salud.

La linaza no debe ser consumida por personas con enfermedades digestivas. Foto: Freepik

Sobre las contraindicaciones de la chía, la dietista Rachael Ajmera indica en un artículo de Healthline que las personas con colitis ulcerosa o con enfermedad de Crohn deben moderar el consumo de fibra.

Lo anterior se debe a que durante los brotes —es decir, cuando los síntomas se intensifican— el exceso de fibra agrava síntomas como dolor abdominal, calambres, diarrea e inflamación.

Y debido a su tamaño, dichas semillas pueden representar un riesgo de atragantamiento en niñas y niños.

Para las personas con hipertensión, la chía puede potenciar la acción del tratamiento médico y esto, a su vez, eleva el riesgo de sufrir hipotensión (una presión arterial más baja de lo normal).

La dietista destaca que si bien es poco frecuente presentar reacciones alérgicas, si tras la ingesta aparecen síntomas como mareos, picazón, hinchazón, diarrea o vómitos, es mejor buscar atención médica.

¡Ya lo sabes! Pese a que son un excelente complemento en la alimentación, es importante consumir linaza y chia con responsabilidad.

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