Comúnmente, para hacer hot cakes compramos las bolsas de harina en el supermercado. Sin embargo, este tipo de productos contienen grandes cantidades de azúcar, lo que los deja sin valor nutricional.

Pero eso no debe ser impedimento para disfrutar tus panqueques mañaneros, porque hoy en Menú te compartimos otras alternativas igual de deliciosas.

Sigue esta receta para preparar hot cakes sin harina y con ingredientes fáciles de conseguir. Foto: Unsplash

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¿Cómo hacer hot cakes sin harina?

Hot cakes de plátano

Ingredientes:

2 plátanos maduros.

1 huevo.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Leche de almendras.

Preparación:

Pela los plátanos y machácalos con ayuda de un tenedor. Agrega el huevo en el puré de plátano y bate hasta que se integre. Añade una cucharadita de polvo para hornear y revuelve. Poco a poco, agrega leche de almendras a la mezcla hasta conseguir una mezcla homogénea. Precalienta tu sartén y añade un poco de mantequilla sin sal. Coloca una cucharada de la mezcla de hot cakes en la sartén. Cocina el hot cake y voltéalo después de dos minutos o hasta que las orillas se vean tostadas. Sirve y disfruta.

El plátano puede dar una consistencia espesa a la mezcla para hot cakes. Foto: Unsplash

Hot cakes de avena

Ingredientes:

1/2 taza de avena.

1 plátano.

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

Leche de almendras.

Preparación:

Licua la avena y ciérnala para evitar grumos en la mezcla. Después de cernir la avena, introdúcela en la licuadora y agrega el plátano en trozos, una cucharadita de vainilla y media taza de leche de almendras. Si notas que la mezcla queda espesa, agrega un poco de leche para lograr manipularla. Con la mezcla lista, calienta tu sartén y añade una cucharada. Cocina el hot cake por 2 minutos en cada lado. ¡Listo!

Las orillas tostadas y las burbujas indican que el hot cake está listo. Foto: Unsplash

Hot cakes de linaza

Ingredientes:

2 cucharadas de linaza.

1 taza de avena.

Agua.

Leche de almendras.

Preparación:

Remoja la linaza durante 8 horas o toda la noche. Después, cuela la linaza y licúala junto con la leche de almendras y la avena. Si notas que la mezcla quedó seca, añade otro chorrito de leche. Precalienta tu sartén. Coloca una cucharada de la mezcla en la sartén y cocina el hot cake. Espera 3 minutos para voltear tu hot cake. Sirve y disfruta.

Acompaña tus hot cakes con miel, crema de cacao o los toppings que prefieras. Foto: Unsplash

Ahora tienes 3 recetas fáciles y nutritivas para hacer hot cakes sin harina. Recuerda que puedes agregarles miel, crema de cacao o los toppings que prefieras.

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