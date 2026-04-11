Si buscas una comida rica, económica y sencilla de preparar, las mojarras al mojo de ajo son tu mejor opción. Este platillo es típico de la cocina costera mexicana, particularmente en Veracruz, Oaxaca, Nayarit y Guerrero.

Además de su sabor, otra de sus ventajas es que no requiere muchos ingredientes. Así que sigue leyendo para conocer la receta.

La mojarra también es conocida como tilapia. Foto: Pixabay

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¿Qué nutrientes aporta la mojarra?

También conocido como tilapia, este es un pescado que puede prepararse con ingredientes como jitomate, pimientos, cebolla, chile y diferentes especias, puesto que tiene un sabor neutro, a diferencia de otras especias como el atún, caballa y salmón.

En México, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se cultivan diversas variedades de mojarra como la del Nilo, Mozambique, Blanca, Roja de Florida, entre otras.

Pero más allá del sabor, su consumo se relaciona con beneficios como fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la función cognitiva, favorecer el sistema nervioso, controlar el colesterol y conservar la salud cardiovascular.

Y es que, tal como lo indica el manual de salud MSD, es un alimento bajo en calorías, rico en proteínas y omega-3. También aporta vitaminas B, D y E, así como fósforo y calcio.

La mojarra fresca de México tiene bajas concentraciones de mercurio. Foto: Freepik

¿Cómo hacer mojarras al mojo de ajo?

Si quieres obtener sus nutrientes, entonces te damos el paso a paso para preparar unas mojarras al mojo de ajo. Te aseguramos que son irresistibles desde el primer bocado:

Ingredientes:

4 mojarras chicas

1 taza de harina

1/2 litro de aceite

24 dientes de ajo

1 cucharada de sal de grano

1 cucharadita de pimienta entera

2 cucharadas de vinagre blanco

1 cebolla cortada en tiras

1 barra pequeña de mantequilla

El jugo de dos limones

Procedimientos:

Limpia las mojarras , que queden sin escamas, sin vísceras y sin agallas.

, que queden sin escamas, sin vísceras y sin agallas. Realiza cortes diagonales en ambos lados del pescado para que el mojo de ajo penetre mejor.

Pela los dientes de ajo y colócalos en un molcajete junto con una pizca de sal de grano y pimienta. Machaca bien.

Revuelve la anterior mezcla en otro recipiente con el jugo de limón y vinagre. Esto es el mojo de ajo.

Unta el mojo de ajo por dentro y por fuera de las mojarras, procurando que entre en todos los cortes.

Rellena cada mojarra con cebolla picada en tiras para intensificar el sabor.

Espolvorea un poco de harina en ambos lados de las mojarras.

Calienta una sartén amplia con aceite y mantequilla; deja a fuego bajo y cuida que no se quemen.

Echa las mojarras en la sartén y fríelas por un lado; evita moverlas demasiado para que no se deshagan. Después, voltéalas.

Revisa que hayan quedado bien cocidas por ambos lados.

Sirve y disfruta.

Recuerda que puedes acompañar tus mojarras con ensalada o arroz para hacer un platillo completo.

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