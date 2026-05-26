A menos de dos semanas de la elección local de Coahuila, Andrés Manuel López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena, así como la coordinación de su partido para la estrategia electoral en esa entidad, donde el próximo 7 de junio se elegirán a los 25 integrantes que renovarán el Congreso local.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscará una diputación federal por Tabasco, su estado natal, y hasta el momento no se ha informado quién tendrá la responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para coordinar la elección local coahuilense.

En una misiva dirigida a la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, López Beltrán justificó su renuncia al reglamento partidista, que exige a quienes aspiran a participar por un puesto de elección popular renunciar antes del 31 de mayo.

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“En congruencia con lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de nuestro partido, he tomado la decisión de separarme de mi encargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de mi papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones”, expresó el también empresario.

“Lo anterior se debe a que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contenderé por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa”, señaló el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su carta.

Dentro de su renuncia, López Beltrán, quien durante el tiempo en su encargo sufrió un revés electoral en la elección de Durango del año pasado, presumió algunos avances de la cartera que tenía en el CEN partidista, como incrementar el padrón de afiliados a Morena con 10 millones de nuevos militantes y credencializar a cerca de siete millones de los nuevos afiliados.

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En la carta, López Beltrán también ratificó su militancia en Morena y dijo que, aunque deje de formar parte de la toma de decisiones del partido, su “compromiso con sus ideales seguirá vigente y con más fuerza que nunca”.

“A mis paisanos de Tabasco: para mí siempre ha sido un orgullo ser tabasqueño y haber nacido en la cuna de nuestro movimiento. Hoy me llena de felicidad regresar a nuestros orígenes para, junto con ustedes, seguir construyendo desde abajo la transformación del país. De la transformación venimos a transformar vamos”.

Una salida anunciada

Desde la noche del 21 de abril, cuando se rumoraba la salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia nacional de Morena, se hablaba también de la salida de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización.

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Sin embargo, EL UNIVERSAL advirtió que desde el 20 de abril López Beltrán seguía manteniendo reuniones con quienes operarán la elección de diputados locales en Coahuila, el próximo 7 de junio.

Los rumores de su salida se debieron a que, en Palacio Nacional, Esthela Damián renunció a la Consejería Jurídica para ir por la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero. Hecho que se confirmó dos días después por la misma presidenta Claudia Sheinbaum.

El domingo 3 de mayo se llevó a cabo el Congreso Nacional de Morena, donde la nueva dirigente del partido, Ariadna Montiel Reyes, tomó protesta y fue avalada por unanimidad. En esa fecha estuvo presente López Beltrán, después de haber desaparecido de las actividades públicas del partido por varios meses.

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También estuvo presente en la marcha convocada por Morena en Chihuahua, para exigir respeto a la soberanía nacional, el pasado 16 de mayo. Sobre su posible salida, hasta hace una semana, la presidenta nacional de Morena, Montiel Reyes, aseguró que no tenía conocimiento y que con él trabajaba muy bien.

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cdm