Esta mañana, integrantes del Sector 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchan en la Ciudad de México y Oaxaca para exigir hablar con las autoridades y que escuchen sus peticiones.

Sigue aquí el minuto a minuto de la movilización y mantente informado.

Nación 01:33 PM CNTE evalúa instalar plantón en Av. 5 de Mayo Tras ser replegados por policías, docentes de la CNTE evalúan instalar un plantón en la avenida 5 de mayo del Centro de la CDMX.

Nación 01:07 PM CNTE se retira A las 13:05 horas, las maestras y los maestros de la CNTE Sección XXII informan que deciden retirarse, después de no poder ingresar al Zócalo de la Ciudad de México.



Nación 01:01 PM Segob insiste en compromiso con la educación tras repliegue de la CNTE Tras ser replegados en la calle 5 de Mayo del Centro Histórico, Rosa Icela Rodríguez aseguró que en el Gobierno de México "garantizamos el respeto a la libre manifestación". Insistió en el compromiso con la educación "como base del desarrollo del país": "En ese marco, hacemos un llamado al diálogo y a la construcción de acuerdos con maestras y maestros de la CNTE".



Nación 12:50 PM Docentes de la CNTE se pronuncian pacíficamente Al momento los docentes se encuentran en la calle Filomeno Mata, a tres calles del Zócalo capitalino. Se mantiene el diálogo con las personas en el sitio, mientras que ellos realizan un pronunciamiento y la situación se encuentra en calma.



Nación 12:43 PM Policía capitalina mantiene diálogo con docentes La SSC informó que personal de la policía metropolitana dijo a los maestros que no podrían ingresar al Zócalo por las diversas actividades. También refirió que los manifestantes que tripulaban una camioneta con equipo de sonido, al llegar a la calle Filomeno Mata y su cruce con la avenida 5 de Mayo, empujaron a los uniformados y trataron de avanzar con el vehículo en marcha, por lo que se hizo una línea de contención.

Nación 12:28 PM Hoy arranca el plantón de la CNTE "Es hoy que arranca el plantón y el paro a nivel nacional", dicen los maestros de la CNTE tras ser replegados por policías en su intento de llegar al Zócalo.

Nación 12:28 PM CNTE acusa a Sheinbaum de no quererse reunir con ellos "¡Atacar a los maestros, eso es inhumano, inaudito, el propio pueblo atacando al pueblo! [...]. El pueblo ataca al magisterio vestido de negro [...]. Este gobierno represor dista mucho de ser humanista ", acusaron en otro posicionamiento. Señalaron que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no quiere reunirse con ellos.

Nación 12:26 PM "El Zócalo es del pueblo", exigen integrante de la CNTE "Repudiamos esta agresión que acabamos de recibir por parte del Gobierno Federal. Repudiamos esta agresión de esta marcha pacífica, porque es pacífico este movimiento. "Señora Presidenta: usted también había estado de este lado y creo que se olvidó esta manera de exigir, esta estrategia que nosotros desde hace más de 46 años utilizamos; movilización- negociación-movilización. Y que no vamos a cambiarla porque esa es la que nos ha dado muchos privilegios para todos aquellos que no pueden ser escuchados", declararon al exigir que el Zócalo "es del pueblo".



Enfrentamiento de integrantes de la CNTE con elementos de la policía capitalina. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Nación 12:23 PM CNTE advierte boicot al Mundial si no son atendidos "Bastaron dos años del segundo piso de la Cuarta Transformación para que mostraran el cobre. Así nos reciben", acusaron los maestros y maestras de Oaxaca al acusar que los replegaron con violencia. En el cruce de la avenida 5 de Mayo con la calle Filomeno Mata, los docentes de la Sección XXII pidieron ser atendidos "por la manera civil". Acusaron al SNTE y al subdirigente, el senador Alonso Zepeda Salas. A unos días de que inicie el Mundial, advirtieron que si no son atendidos, habrá boicot al evento de futbol. "El primero de junio estallaremos actividades. ¡Sí no hay solución, no rueda su balón!", advirtieron.



Enfrentamiento de integrantes de la CNTE con elementos de la policía capitalina. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Nación 12:09 PM "Si no hay solución, aquí será el plantón", advierte la CNTE "Si no hay solución, aquí será el plantón", advierte la sección 22 CNTE en su intento de llegar al Zócalo.

Enfrentamiento de integrantes de la CNTE con elementos de la policía capitalina. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Nación 12:07 PM Policía repliega a miembros de la CNTE Elementos de la policía capitalina repliegan a maestros de la CNTE hacia el Eje Central.

Piedras, gases y empujones en choque de policías con la CNTE. Foto: Huego Salvador / EL UNIVERSAL

Piedras, gases y empujones en choque de policías con la CNTE. Foto: Huego Salvador / EL UNIVERSAL

Nación 12:07 PM Empujones, piedrazos y gas lacrimógeno en choque de la CNTE Comienzan empujones, piedrazos y gas lacrimógeno en choque entre policías capitalinos y docentes de la CNTE.

Piedras, gases y empujones en choque de policías con la CNTE. Foto: Huego Salvador / EL UNIVERSAL

Nación 12:04 PM Choque entre policías de la CDMX y docentes de la CNTE Luego de que los maestros de la CNTE intentaran ingresar al Centro, policías capitalinos tuvieron un choque con los docentes. Los elementos policiales cerraron el paso.

#ALMOMENTO | Docentes de la CNTE lanzan piedras y botellas con agua mientras Policía de la CDMX los repliega con gases #VIDEO: @lalodinaa | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/3n52MiWs80 — El Universal (@El_Universal_Mx) May 25, 2026

Nación 12:03 PM La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comentó en sus redes sociales que "la educación se fortalece cuando hay colaboración".

"Por ello, en el Gobierno de México

apostamos por acuerdos construidos con responsabilidad compartida y compromiso con las niñas, niños y jóvenes, presente y futuro del país, junto a maestras y maestros de la CNTE", escribió.



Docenres de ka CNTE continúan su

Nación 11:29 AM Docentes advierten que entrarán al Zócalo pese a Fan Fest Las y los docentes del magisterio disidente advierten que entrarán al Zócalo, pese a la instalación del Fan Fest. "El Zócalo es del pueblo y si les interesan sus negocios futboleros, a nosotros nos interesa la abrogación de la Ley del ISSSTE ", dicen.





Nación 11:27 AM Jubilados también protestan sobre Paseo de la Reforma A la par de la marcha de la Sección XXII de la CNTE, también protestan jubilados sobre Paseo de la Reforma.



Jubilados de la CFE marcha sobre Paseo de la Reforma. Foto: especial

Nación 11:07 AM Segob y SEP reiteran disposición al dialogo con la CNTE La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteraron su llamado y "disposición permanente al diálogo, la concertación y la construcción de acuerdos" con la CNTE. "En el Gobierno de México entendemos que el diálogo no es solo conversación, sino un proceso para construir y transformar en conjunto la realidad educativa", dijeron en un comunicado conjunto. Reiteraron la SEP y Segob que reconocen el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, "con el llamado respetuoso a privilegiar las vías institucionales para atender los

planteamientos del magisterio".





Da comienzo la marcha de los maestros de la sección 22 de la CNTE. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Da comienzo la marcha de los maestros de la sección 22 de la CNTE. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Nación 10:39 AM Inicia marcha de maestros del CNTE Da comienzo la marcha de los maestros de la sección 22 de la CNTE, quienes parten del Ángel de la Independencia y planean llegar al Zócalo de la capital.



Da comienzo la marcha de los maestros de la sección 22 de la CNTE. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Integrantes de la CNTE marchan en la CDMX. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Nación 10:37 AM Con una hora de atraso, maestros de la sección 22 de la CNTE, provenientes de Oaxaca, permanecen en los alrededores del Ángel de la Independencia para dar inicio a la marcha al Zócalo.





Integrantes de la CNTE marchan en la CDMX. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Nación 10:42 AM La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) permanece abierto, luego de que el magisterio disidente adelantara para este lunes el inicio de su paro nacional y anunciara nuevas movilizaciones en la Ciudad de México.





Nación 10:39 AM Maestros integrantes de la CNTE Sección 22 instalan plantón en el Zócalo y en las calles de las inmediaciones del Centro Histórico de Oaxaca.





Nación 12:17 PM "Sabíamos que este gobierno iba a responder de esa forma"; CNTE "Sabíamos que este gobierno iba a responder de esa forma para poder intentar pararnos", dicen los integrantes de la CNTE al fijar su posición política. Evalúan si intentarán ingresar al Zócalo.



apr / mahc