Morena recupera terreno rumbo a 2027, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda de Buendía & Márquez en exclusiva para EL UNIVERSAL.

Si hoy fueran las elecciones para la Cámara de Diputados, 39% votaría por Morena. Le siguen PAN, PRI y MC, con 11%, 10% y 9%, respectivamente. Más abajo se ubican PVEM (6%) y PT (3%). Un 22% no declara preferencia.

El cambio más visible en comparación con febrero pasado tiene que ver con Morena, que pasa de 34% a 39% en la intención de voto. El desglose por grupos sociodemográficos muestra que el cambio no responde necesariamente a un grupo en particular, sino que las variaciones ocurren en prácticamente todos los segmentos de la población.

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La ventaja de Morena se explica en parte por la fragmentación de los partidos de oposición.

En términos generales, desde el inicio de la medición el año pasado, los partidos de oposición se han movido alrededor de la franja de 10% cada uno. Debido al margen de error, no es posible determinar con claridad quién de ellos se ubica en la segunda posición.

Cuando se mira el voto potencial (la “segunda opción”), 33% no da una segunda respuesta, pero entre quienes sí lo hacen destacan PVEM y PT (13% cada uno), PAN y MC (12% cada uno) y PRI (9%). El cruce por primera preferencia muestra que el ecosistema del oficialismo (Morena-Verde-PT) tiende a reciclar votos entre sí con mayor facilidad que con la oposición.

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La encuesta se levantó del 15 al 21 de mayo, dos semanas después de la solicitud de detención del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por parte de Estados Unidos. Este episodio parece no haber tenido el efecto adverso que se esperaba hacia Morena. Sin embargo, no es posible descartar la posibilidad de que el caso de Rocha Moya impidió que Morena se acercara más a los niveles de aceptación que mantenía hasta antes del asesinato de Carlos Manzo en noviembre del año pasado, cuando perdió 10 puntos porcentuales en la intención de voto.

La identificación partidista muestra un comportamiento similar al de la preferencia: 39% dice considerarse “de Morena”, cifra cinco puntos superior al porcentaje observado en febrero (34%). PAN y PRI continúan en los mismos niveles de identificación partidista desde la pasada elección presidencial, ubicándose alrededor de 5% cada uno. La gráfica sugiere que la recuperación de Morena se debe a un sector de electores independientes que le retiró su apoyo, pero que parece confiárselo nuevamente. No obstante, 42% de los encuestados se asume independiente, una proporción que supera a cualquier marca partidista por sí sola. Este dato indica que la ventaja electoral del oficialismo convive con un electorado amplio que se declara no alineado y que constituye un posible factor de volatilidad conforme se acerque el proceso electoral.

En cuanto a la imagen de los partidos, Morena es el único con un balance claramente positivo: 13% tiene una opinión “muy buena” y 48% “buena”, frente a 16% “mala” y 8% “muy mala”, para un saldo de +37 puntos. MC también se mantiene en positivo (+9), mientras el Verde y el PT se encuentran en zona neutral (+2 y -1, respectivamente). En cambio, PAN (-30) y PRI (-42) cargan con los mayores negativos. Al PRI, por ejemplo, 46% lo califica “mal” y 17% “muy mal”.

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Sobre la revocación de mandato, 72% dice que Claudia Sheinbaum debe seguir en la Presidencia hasta terminar su periodo, frente a 24% que está de acuerdo en revocarle el mandato por pérdida de confianza. En la serie histórica, el apoyo a que continúe aumentó de 66% en noviembre de 2025 y 69% en febrero de 2026.

Una de las teorías del comportamiento electoral postula la importancia de temas públicos (issue salience) en la decisión de voto.

Cuando se pregunta qué problema es más importante por resolver, la inseguridad encabeza con 40%, seguida por la corrupción en el gobierno (34%) y la economía (25%). Sin embargo, los partidos de oposición batallan para apropiarse de dichos temas (issue ownership). Nuevamente Morena conserva ventaja en este terreno: 51% lo ve como el partido que haría mejor trabajo para lograr crecimiento económico y 57% para reducir la brecha entre ricos y pobres.

En el combate al narcotráfico, Morena también lidera (43%), aunque con un margen menos holgado frente a MC (13%) y PAN (10%). En corrupción, Morena aparece con 47%, por encima de MC (14%), PRI (13%) y PAN (12%). Estos datos sugieren que la mayoría de los electores no discrimina a los partidos según el tema, sino que utilizan heurísticos (como la opinión que tienen de ellos) para emitir juicios sobre su capacidad para resolver los problemas del país.

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