El Instituto Nacional Electoral (INE) obtuvo la certificación internacional ISO/IEC 27001:2022, emitida por Global Certification Bureau S.A., que acredita estándares de calidad y seguridad para poder validar elecciones en urna electrónica.

La certificación del “Protocolo de Cómputo y Generación de Resultados del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI)” tiene vigencia del 21 de mayo de 2026 al 20 de mayo de 2029, de acuerdo con la gestión realizada por la Dirección de Seguridad y Control Informático (DSCI) de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) del Instituto.

“Esta certificación representa un reconocimiento internacional a las capacidades del INE en materia de seguridad de la información, al validar que los procesos tecnológicos asociados al voto electrónico cumplen con los más altos estándares globales orientados a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información electoral”, destacó el INE en un comunicado.

Lee también PAN llama a manifestarse contra “persecución política” a Maru Campos; advierte “uso faccioso de las instituciones del Estado”

¿Qué se ha certificado?

El alcance del certificado comprende el protocolo utilizado para el cómputo y la generación de resultados de la votación a través del SIVEI, asegurando la protección de la información durante todo este proceso de cómputo y generación de resultados electorales, con lo que se mantienen los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Además, se certificó que el Protocolo del INE cuenta con la implementación de 93 controles de seguridad alineados con estándares internacionales. La adopción de la versión más reciente de la norma ISO/IEC 27001:2022, incluyendo la enmienda climática 2024.

Con esta certificación, el INE aseguró que se fortalece la confianza en los mecanismos de votación electrónica implementados por el Instituto, al demostrar la existencia de controles, procesos y mecanismos de gestión de riesgos orientados a garantizar la protección de la información y la continuidad operativa de un proceso crítico para la función electoral del Estado mexicano.

em