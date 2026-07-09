La Fiscalía General de la República falló en su intento de llevar a prisión a la hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusada de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

Y es que la jueza de control Ileana García Peralta ratificó esta noche la libertad provisional a Gilda Susana Lozoya Austin, quien se dijo inocente y acusó "perversidad" y "acoso" de la FGR.

En una audiencia de nueve horas, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la juzgadora tumbó cada uno de los datos de prueba presentados por los fiscales con la intención de que se le impusiera la prisión preventiva justificada a Gilda Susana, quien para esta diligencia acudió vestida de negro y con cubrebocas.

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García Peralta desestimó una evaluación de riesgo de fuga, inspecciones domiciliarias, reportes financieros sobre depósitos y cuentas bancarias, así como informes migratorios, en los que los fiscales advirtieron sobre el riesgo de fuga de la hermana de Emilio Lozoya Austin.

Sin embargo, la jueza resolvió que Gilda Susana no ha intentado evadirse de la justicia, que tiene arraigo familiar y que cuando salió del país, el pasado 24 de junio, regresó sin problema.

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Además, señaló que la FGR no realizó actos de investigación nuevos para localizarla, desde junio de 2023 que se giró la orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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"Si no hacen investigación cómo pueden saber que se ocultó la implicada", reviró la juzgadora a los fiscales encabezados por Vicente García Baltazar y Rosario Robles Díaz.

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Y agregó: "No se reportó acto de investigación eficaz, constante, en relación de que se pudiera ubicar a Gilda. Venir con información no actualizada para solicitar prisión preventiva justificada, no es posible ".

De esta manera, Gilda Susana Lozoya Austin quedó sujeta a proceso penal con libertad provisional, pero tendrá que ir a firmar cada quince días, a partir del 15 de julio, a la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS) de la Guardia Nacional.

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Asimismo, no podrá salir del país no de la Zona Metropolitana del Valle de México.

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