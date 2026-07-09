Nación | 09-07-26 | 18:18 | Actualizada | 09-07-26 | 18:43 |

y no binarias protestaron con destrozos, pintas y quemas después de que afirmaron que la Secretaría de Gobernación () canceló una reunión programada para este jueves 9 de julio con la intención de revisar peticiones en materia de salud, vivienda, educación y derechos humanos, entre otras.

Al interior de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, elementos de la Guardia Nacional (GN) intentaron repeler esta protesta por medio de extintores y una manguera con agua, la cual arrojaron contra manifestantes y periodistas que cubrían dicha manifestación.

Con dirección a Avenida Insurgentes y Reforma, hicieron algunas pintas y causaron destrozos, como romper cristales, en espacios publicitarios y mobiliario urbano.

Pintas hechas por personas trans y no binarias en la Secretaría de Gobernación y Avenida Paseo de la Reforma. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL
Pintas hechas por personas trans y no binarias en la Secretaría de Gobernación y Avenida Paseo de la Reforma. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL
Pintas hechas por personas trans y no binarias en la Secretaría de Gobernación y Avenida Paseo de la Reforma. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL
Pintas hechas por personas trans y no binarias en la Secretaría de Gobernación y Avenida Paseo de la Reforma. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

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Además, rompieron unos semáforos para peatones frente al Senado de la República, a la par que en la Torre Bienestar pintaron algunas consignas y rompieron vidrios.

"Solo estamos pidiendo una minuta formada por César Cravioto (secretario de gobierno de la Ciudad de México) con la fecha de reunión y se levanta el plantón. Pero se niega a firmar un simple documento, se niegan a tener un diálogo con las poblaciones trans", acusaron.

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El pasado 18 de junio, personas trans y no binarias se atrincheraron en un salón de la dependencia con el objetivo de obtener una reunión con su titular, pero fueron desalojadas luego de cinco días.

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A pesar de esto, continuaron con acciones como bloqueos, tal como el hecho en Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli el pasado 26 de junio, antes de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIAQ+.

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Cabe decir que la Secretaría de Gobernación ni Rosa Icela Rodríguez se han pronunciado acerca de la presunta cancelación de la reunión con manifestantes.

Pintas hechas por personas trans y no binarias en la Secretaría de Gobernación y Avenida Paseo de la Reforma. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL
Pintas hechas por personas trans y no binarias en la Secretaría de Gobernación y Avenida Paseo de la Reforma. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

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dft

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