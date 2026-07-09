Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, aseguró que permanece en su domicilio en Culiacán desde el 1 de mayo de este año, luego de que Estados Unidos emitiera acusaciones en su contra, pidiera su detención y extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A través de su cuenta de X, Rocha Moya indicó que este jueves 09 de julio se cumplen 69 días de que solicitó licencia para dejar su cargo de gobernador de Sinaloa.

"Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes", escribió.

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En su pronunciamiento, tras permanecer fuera del ojo público desde el pasado 26 de mayo, día en que compareció ante la Fiscalía General de la República, Ruben Rocha aseguró que no está siendo protegido ni resguardado por elementos federales, por lo que calificó de falsos los señalamiento del periodista Carlos Loret de Mola en su columna publicada este jueves en EL UNIVERSAL.

"He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas", expresó.

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Acusó que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, para menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asegura que permanece en su casa en Culiacán (09/07/2026). Foto: Captura de pantalla

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