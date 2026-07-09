El gobierno de México anunció una ofensiva jurídica y diplomática más "contundentes" para exigir justicia por la muerte de mexicanos relacionada con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que incluye la presentación de denuncias penales ante autoridades estadounidenses y el inicio de acciones civiles contra empresas que operan centros de detención.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que 17 mexicanos han perdido la vida en incidentes vinculados con el ICE: 14 fallecieron bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos, entre ellos Lorenzo Salgado, quien murió el pasado 7 de julio tras recibir varios disparos por parte de agentes migratorios en Houston.

“Hay una situación muy dolorosa”, expresó el funcionario, al señalar que el caso de Salgado debe investigarse “con absoluta seriedad”, como lo han exigido sus familiares.

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Velasco detalló que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó emprender “acciones legales contundentes” para proteger los derechos humanos de los connacionales en Estados Unidos.

Como primera medida, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y durante operativos del ICE, con el propósito de que los casos sean investigados en el ámbito penal.

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Además, el gobierno mexicano iniciará acciones civiles contra las empresas privadas que administran centros de detención, mediante el envío de cartas de “cese y desistimiento” para exigir el fin de las prácticas y condiciones que, afirmó, derivaron en la muerte de 14 mexicanos bajo custodia.

El canciller también informó que, en coordinación con organizaciones civiles, se solicitarán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a los mexicanos recluidos en centros de detención, y se pedirá nuevamente la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ante los nuevos casos registrados.

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Asimismo, señaló que la Cancillería mantendrá comunicación permanente con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior y legisladores estadounidenses para insistir en el esclarecimiento de los hechos.

Velasco indicó que, hasta ahora, México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta al gobierno de Estados Unidos por estos casos, además de brindar apoyo económico, asesoría legal y asistencia para el traslado de restos a las familias de las víctimas.

De acuerdo con datos presentados por el funcionario, durante 2025 y 2026 se han reportado públicamente 58 fallecimientos de personas de distintas nacionalidades en centros de detención del ICE, de los cuales 14 corresponden a ciudadanos mexicanos. A ellos se suman tres connacionales que perdieron la vida durante operativos de la agencia migratoria estadounidense.

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