Al menos 52 personas han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lo que va de la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump, de acuerdo con un reporte de la organización Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights dado a conocer este jueves.

El informe “Morir en detención: aumento de las muertes en un sistema de detención migratoria en expansión en Estados Unidos” señala que durante el primer año del segundo mandato de Trump, la cifra de detenidos por el ICE aumentó 77%, al pasar de unas 40 mil a más de 71 mil. Al mismo tiempo, la tasa de muertes bajo custodia del ICE aumentó 140%.

“El creciente número de muertes bajo custodia de ICE expone un sistema que no parece salvaguardar la salud ni la vida de las personas. Si bien el número de detenciones ha aumentado, la tasa de mortalidad lo ha superado. Esto cuestiona si la atención que reciben las personas detenidas es adecuada”, señaló en declaraciones para EL UNIVERSAL, Reagan Williams, investigadora sobre crisis, conflicto y armas de Human Rights Watch y autora del informe.

Para la elaboración del reporte, HRW realizó un análisis cuantitativo de las muertes bajo custodia de ICE entre el 1 de octubre de 2015 y el 4 de junio de 2026, examinando la evolución de la tasa de mortalidad a lo largo del tiempo. Physicians for Human Rights realizó un análisis médico de las 39 muertes ocurridas bajo custodia de ICE durante el primer año de la actual administración Trump, aunque señaló que la información disponible es limitada.

“Las personas están muriendo bajo custodia de ICE a la tasa más alta registrada en muchos años, incluso teniendo en cuenta el aumento del número de personas detenidas”, afirmó Brian Root, asesor sénior sobre tecnología y derechos humanos de HRW, en el comunicado sobre el reporte. “El Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso deberían actuar de inmediato para reducir el número de personas detenidas y reformar profundamente las condiciones de detención, garantizando, entre otras cosas, el acceso a una atención médica adecuada conforme a las obligaciones de derechos humanos de Estados Unidos”, añadió.

Entre los casos que menciona HRW está el del mexicano Lorenzo Batrez Vargas, de 32 años, quien falleció en 2025 en un centro de detención en Florence, Arizona, tras ser diagnosticado con Covid-19 y pasar 12 días en aislamiento. La organización señala que la familia Vargas presentó una solicitud de acceso a la información en octubre de 2025 y después interpuso una demanda. Sin embargo, hasta mayo de este año, no había recibido datos adicionales sobre el deceso.

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“Solo una madre que haya perdido a un hijo sabe lo que estoy sintiendo”, dijo su madre, María Leticia Vargas, citada en el comunicado de HRW. “Quiero a mi hijo, y no puedo hacer nada”.

El reporte incluye otro caso, el del ucraniano Maksym Chernyak, de 44 años, quien sufrió un accidente cerebrovascular estando bajo custodia. La organización explicó que a pesar de que Chernyak presentó señales claras de que sufría una emergencia médica, frente al personal del centro de detención donde se encontraba, no hicieron nada para ayudarlo. El retraso en su traslado a un hospital, lamentaron las organizaciones, probablemente contribuyó a su muerte.

El reporte de HRW y Physicians for Human Rights concluye que el ICE no divulga información suficiente sobre las circunstancias que rodean las muertes bajo su custodia; retrasa la publicación de información, cuando por reglamento debe reportar cuando ocurre una muerte en un plazo de 48 horas y brindar información más detallada en un lapso de 30 días.

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“ICE restringe de tal manera la información que proporciona al Congreso, a las familias y al público que una supervisión efectiva resulta prácticamente imposible”, afirmó en el comunicado la doctora Katherine Peeler, coautora del informe, profesora adjunta de Pediatría en la Facultad de Medicina de Harvard y asesora médica de Physicians for Human Rights. “En los casos en los que hemos podido acceder a los registros de ICE y de hospitales externos, estamos observando incumplimientos estremecedores del deber de cuidado”.

La organización advierte que las muertes bajo custodia del ICE apuntan a posibles violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que protege el derecho a la vida y obliga a los Estados a adoptar medidas para salvaguardar la vida de las personas bajo su custodia.

“Las familias tienen derecho a saber qué ocurrió con sus seres queridos bajo custodia de ICE”, subrayó Peeler en el comunicado. “Mientras las personas permanezcan bajo custodia migratoria en Estados Unidos, el gobierno tiene la obligación legal y moral de proteger sus vidas y, cuando no lo hace, la obligación pública de explicar lo sucedido. En estos momentos está incumpliendo ambas responsabilidades”.

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“El gobierno de Trump ha intentado limitar las vías legales para la inmigración, poner fin a programas que protegían a las personas de la deportación y ampliar la práctica de la detención obligatoria. Esto ha expuesto a más personas a un sistema de detención, no sólo abusivo, sino costoso”, alertó Williams a EL UNIVERSAL.

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