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Un juez federal de California, Estados Unidos, determinó que el gobierno de Donald Trump no puede arrestar migrantes en los tribunales del país.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado, los agentes de Seguridad Nacional han adoptado la táctica de esperar afuera de los tribunales de inmigración y detener a las personas cuando salen de sus audiencias de asilo.
Faltar a una audiencia en un tribunal de inmigración es un delito en algunos casos y puede, por sí mismo, implicar riesgo de deportación. Esto deja a muchos sin otra opción que acudir a la audiencia y enfrentar el arresto.
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El juez de distrito P. Casey Pitts dictaminó el martes que esta política viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la calificó de "arbitraria y caprichosa".
ICE alega efecto "disuasorio" de su presencia en salas de audiencia
Pitts afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) "no proporcionaron explicaciones razonadas para sus acciones", y agregó que su presencia en las salas de audiencia tenía un efecto "disuasorio".
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James Percival, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, criticó el fallo, y dijo que un extranjero con orden de deportación emitida por un juez de inmigración debería ser tratado igual que un acusado condenado por un delito.
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"Que un juez de distrito ordene lo contrario supone un activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas", dijo en X.
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Trump ha puesto a prueba los límites del poder ejecutivo para endurecer las medidas contra extranjeros sin papeles, alegando que Estados Unidos está siendo invadido por criminales.
mcc
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