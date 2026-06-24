Un juez federal de California, Estados Unidos, determinó que el gobierno de Donald Trump no puede arrestar migrantes en los tribunales del país.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado, los agentes de Seguridad Nacional han adoptado la táctica de esperar afuera de los tribunales de inmigración y detener a las personas cuando salen de sus audiencias de asilo.

Faltar a una audiencia en un tribunal de inmigración es un delito en algunos casos y puede, por sí mismo, implicar riesgo de deportación. Esto deja a muchos sin otra opción que acudir a la audiencia y enfrentar el arresto.

Lee también Tribunal avala deportaciones exprés de Trump, gobierno recupera herramienta clave contra migrantes

El juez de distrito P. Casey Pitts dictaminó el martes que esta política viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la calificó de "arbitraria y caprichosa".

ICE alega efecto "disuasorio" de su presencia en salas de audiencia

Pitts afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) "no proporcionaron explicaciones razonadas para sus acciones", y agregó que su presencia en las salas de audiencia tenía un efecto "disuasorio".

[Publicidad]

James Percival, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, criticó el fallo, y dijo que un extranjero con orden de deportación emitida por un juez de inmigración debería ser tratado igual que un acusado condenado por un delito.

Lee también Trump endurece ofensiva contra migrantes; amenaza con bloquear cuentas bancarias y decomisar recursos

"Que un juez de distrito ordene lo contrario supone un activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas", dijo en X.

[Publicidad]

Trump ha puesto a prueba los límites del poder ejecutivo para endurecer las medidas contra extranjeros sin papeles, alegando que Estados Unidos está siendo invadido por criminales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc