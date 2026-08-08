Las personas que acudieron a la jornada de adopción de gatos organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) prefirieron a los cachorros que a los michis adultos.

De los gatos que fueron llevados este sábado a la Glorieta de Insurgentes para ser puestos en adopción, hasta el mediodía, solo habían sido adoptados los cachorros.

Hasta el mediodía, solo habían sido adoptados los felinos cachorros. | Foto: Carlos Mejía / El Universal.

En total se pusieron en adopción 10 felinos, de los cuales siete son gatitos, informó el personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC en el puesto de adopción.

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"Los adultos hasta ahorita no hemos tenido suerte, pero todavía tenemos tiempo", explicó el oficial de la BVA, Alexis.

De los gatos que fueron llevados este sábado a la Glorieta de Insurgentes para ser puestos en adopción, hasta el mediodía, solo habían sido adoptados los cachorros. | Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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Para adoptar un michi es necesario llenar un formulario, presentar una identificación oficial y posteriormente el personal de la BVA entregará al gato en el domicilio del adoptante, para verificar las condiciones del nuevo hogar y darle seguimiento, informaron.

La jornada de adopción de michis organizada por la SSC se lleva a cabo en el marco del Día Internacional del Gato.

La jornada de adopción de michis fue organizada por la SSC. | Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL