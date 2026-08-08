Texcoco, Estado de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se ampliará el número de lugares para jóvenes en nivel Educación Media Superior en todo el país, por lo que pasará de 200 mil —meta planteada este año—, a 400 mil durante el sexenio.

“Los jóvenes tienen que estar en la escuela, por eso estamos haciendo muchas preparatorias. Hoy son 200 mil lugares más en el país y muy pronto vamos a anunciar, porque ha tenido tanta demanda las preparatorias, que vamos por lo menos a duplicar la meta. Van a ser por lo menos 400 mil lugares que desarrollemos durante el sexenio para educación media superior en todo el país”, adelantó esta mañana.

Durante la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 330, la mandataria reiteró que busca aumentar el número de preparatorias en todo el país, pues muchos jóvenes que egresan de la secundaria no tienen acceso a preparatorias cercanas a su domicilio. En ese sentido, afirmó que en el marco del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México que contempla a 11 municipios, se construirá una preparatoria y una Universidad Rosario Castellanos o Benito Juárez en cada uno, además de fortalecer obras de agua potable y drenaje.

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“Aquí vamos a iniciar también con un centro de salud de servicios ampliados del ISSSTE y poco a poco se va a ir incrementando los servicios. Y son varios hospitales en toda la zona metropolitana, en fin, darle dignidad a todos los mexiquenses, porque ese es un estado maravilloso, gobernado por una mujer extraordinaria, la maestra Delfina Gómez, y vamos a seguir trabajando por ustedes”, dijo al agregar que “maestros con la maestra Delfina y la presidenta también con la maestra Delfina”.

En su intervención, la Jefa del Ejecutivo también destacó que ayer supervisó la construcción de la planta potabilizadora del lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli, para llevar agua 22 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México.

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“Eso es por un lado, ahora estamos acá visitando e inaugurando esta preparatoria que tiene la orientación agropecuaria, y es parte también de el plan integral para la zona oriente del Valle de México. Son 10 municipios del Estado de México que juntan alrededor de 10 millones de habitantes, creciendo alrededor de la Ciudad de México y su crecimiento hizo que no llegaran suficientes servicios, transporte, educación, salud. Y decidimos, junto con la maestra Delfina, poner manos a la obra y atender a estos 10 millones de habitantes de la zona oriente. ¿Cómo? Repavimentando calles, mejorando el acceso a agua potable, haciendo obras de drenaje, educación, salud”, explicó.

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Por otro lado, Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 330 tuvo una inversión de 50 millones de pesos, su construcción comenzó en junio del año pasado y terminó en abril de este año. Señaló que tiene una superficie de más de 3 mil metros, con 12 aulas, laboratorios y en una segunda etapa, se ampliará la construcción a 2 mil 500 metros cuadrados. Dicha unidad está especializada en la producción agropecuaria, lechera, avícola y porcina.

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Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó que la inauguración de este Bachillerato Nacional forma parte del plan que tiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que ningún joven, ninguna joven que quiera seguir estudiando se quede sin espacio.

“Como esta escuela, se han construido 20 en todo el país y están en construcción otras 30. Vamos a lograr más de 200 mil lugares para todas y todos aquellos que quieren estudiar. Y, además, todas y todos tienen su beca Benito Juárez, más de 4.3 millones de jóvenes tienen su beca Benito Juárez. Y la beca Rita Cetina, que está en 5.6 millones de jóvenes de secundaria, y la beca Rita Cetina de útiles y uniformes, que en estos días ya se está depositando a casi 10 millones de niños y niñas.

“Aunque se enoje la oposición, se enoje la derecha, es la convicción de la presidenta Claudia Sheinbaum de que la educación es un derecho y que nadie se puede quedar sin estudiar por falta de recursos económicos”, expresó este sábado.

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