La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que durante este viernes 7 de agosto los aspirantes a realizar el examen de control presencial podrán consultar la información referente a su cita para la aplicación de la prueba.

Para ello, la institución señaló que las y los aspirantes deberán ingresar al portal "TU SITIO" en donde encontrarán los detalles como el día, la hora y sede asignados para realizar el examen, así como la documentación requerida.

La UNAM explicó que esta prueba se aplicará de manera presencial entre el 12 y el 19 de agosto. Asimismo, agregó que para cualquier duda, las y los participantes se podrán comunicar al correo de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE): concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx

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Irregularidades en examen en línea

La aplicación de un examen de control presencial es resultado de las irregularidades detectadas durante la prueba en línea, como suplantación de identidad y uso de inteligencia artificial para la aprobación de la misma.

Ante este escenario, la Comisión Técnica que integró la Universidad Nacional recomendó aplicar un examen de control a las y los aspirantes seleccionados previamente a nivel licenciatura. Sin embargo, dicha decisión provocó movilizaciones por parte de grupos estudiantiles, quienes protestaron en contra de repetir la prueba.

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Esta nueva selección se realizará a 58 mil aspirantes, en Guanajuato, Oaxaca, Baja California y Ciudad de México.

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cdm