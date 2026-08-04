Ayer, aspirantes seleccionados en el examen de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) bloquearon Avenida Insurgentes para exigir que se respeten los resultados de la evaluación en línea y rechazaron la aplicación del examen de control.

Luego del bloqueo de vialidades, que se extendió por casi tres horas, los inconformes entregaron un pliego petitorio a autoridades universitarias en la Torre de Rectoría. En ese contexto, ¿cuáles son las peticiones de los aspirantes aceptados en el examen de admisión de la UNAM?

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Aspirantes seleccionados en el examen de ingreso a la UNAM se manifestaron en la Torre de Rectoría y posteriormente en Avenida Insurgentes para exigir que se respeten los resultados obtenidos. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Esto piden los aspirantes previamente aceptados por la UNAM

De acuerdo con el documento, dirigido al rector Leonardo Lomelí Vanegas, los aspirantes demandan:

Que quede sin efectos la recomendación de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 sobre aplicar un examen de control a los aspirantes seleccionados del Concurso de Selección para Ingreso a Licenciatura 2026.

para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 sobre aplicar un examen de control a los aspirantes seleccionados del Concurso de Selección para Ingreso a Licenciatura 2026. Que se respeten íntegramente los resultados oficiales publicados por la UNAM y, en consecuencia, los lugares obtenidos legítimamente por los aspirantes seleccionados.

publicados por la UNAM y, en consecuencia, los lugares obtenidos legítimamente por los aspirantes seleccionados. Que cualquier procedimiento adicional relacionado con posibles irregularidades se dirija exclusivamente a los casos que cuenten con elementos objetivos, sin afectar de manera general a quienes ya fueron oficialmente seleccionados.

se dirija exclusivamente a los casos que cuenten con elementos objetivos, sin afectar de manera general a quienes ya fueron oficialmente seleccionados. Que el proceso de inscripción continúe conforme al calendario correspondiente para los aspirantes seleccionados, otorgando certeza y seguridad respecto al lugar obtenido mediante los resultados oficiales.

continúe conforme al calendario correspondiente para los aspirantes seleccionados, otorgando certeza y seguridad respecto al lugar obtenido mediante los resultados oficiales. Que la Universidad Nacional establezca un canal de diálogo con representantes de los aspirantes seleccionados antes de adoptar decisiones que afecten directamente su ingreso.

con representantes de los aspirantes seleccionados antes de adoptar decisiones que afecten directamente su ingreso. Que la institución emita un comunicado en el que brinde certeza a los aspirantes seleccionados y confirme el respeto a los lugares obtenidos conforme a los resultados oficiales del Concurso de Ingreso a Licenciatura 2026.

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Jóvenes seleccionados en el examen en línea se manifestaron frente a Rectoría. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

Además, acusan que el examen de control representa una nueva evaluación, cuya consecuencia puede ser la pérdida de un lugar obtenido mediante el proceso de selección, porque modifica las condiciones bajo las cuales concursaron.

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Asimismo, denuncian que la nueva evaluación ha generado afectaciones en el ámbito personal, académico, familiar y económico, “porque los aspirantes destinamos tiempo, esfuerzo y recursos económicos para prepararnos con el objetivo de obtener un lugar”.

“A ello se suma la incertidumbre, el desgaste emocional y la presión que representa tener que enfrentar nuevamente un proceso de evaluación después de haber sido oficialmente notificados como aspirantes seleccionados, lo que afecta la confianza depositada en un procedimiento que para los aspirantes ya había concluido con la publicación de los resultados oficiales”, argumentan.

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“Por ello consideramos que una disculpa institucional, aunque pueda reconocer la situación, no compensa el tiempo, los recursos económicos, el esfuerzo académico ni las decisiones personales que miles de aspirantes tomamos con base en un acto oficial emitido por la propia Universidad”, señalan.

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