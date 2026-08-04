Las diputadas locales de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez quedaron se convirtieron en tendencia, luego de que un fragmento de su podcast "Descasadas" se viralizara en redes sociales.

Lo que comenzó como una charla entre risas terminó provocando acusaciones de edadismo, obligando a ambas legisladoras a emitir disculpas públicas y desencadenando el cierre definitivo del proyecto.

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¿Qué pasó con Nayeli Salvatori y Grace Palomares?

La polémica surgió tras la difusión de un episodio del podcast "Descasadas", donde participó la conductora de Televisa, Nadia de la Rosa.

Durante la conversación, Nadia comentó que los hombres de edad avanzada ya olían diferente. En ese momento, Hilda Salvatori respondió que olían "a baúl", comentario que provocó la reacción de Nayeli , quien entre risas expresó:"Wy, dice esta pendej* que los viejitos huelen a baúl del recuerdo".*

La conversación continuó y fue entonces cuando la diputada Grace Palomares añadió otra frase que incrementó la indignación.

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"Es que ya se están pudriendo", dijo, antes de hacer referencia a las arrugas y a la piel de los hombres mayores.

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¿Por qué las diputadas de Morena fueron acusadas de edadismo?

Las reacciones no se hicieron esperar, pues usuarios calificaron las declaraciones como un acto de discriminación por edad, también conocido como edadismo, al considerar que los comentarios ridiculizaban a las personas adultas mayores.

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Además del rechazo por el contenido, varios internautas señalaron una aparente contradicción política, ya que los adultos mayores representan uno de los grupos de electores más importantes para Morena, partido al que pertenecen las dos diputadas poblanas.

Nayeli Salvatori cambia de postura y publica una disculpa pública

Aunque inicialmente Salvatori, conocida en redes sociales como "La señora de las Lomas", aseguró que no retiraría el contenido del podcast ni ofrecería disculpas, horas más tarde modificó su postura.

A través de su cuenta de X difundió un documento titulado "Disculpas Públicas", dirigido a la ciudadanía de Puebla, a las personas adultas mayores y a la opinión pública.

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🎙️DISCULPAS PÚBLICAS🎙️



A la Opinión en General

A las y los Ciudadanos del Estado de Puebla

A los Adultos Mayores

A la Opinión Pública👇 pic.twitter.com/uOJNPT1Et5 — Nay Salvatori (@Naysalvatori) August 3, 2026

En el texto sostuvo que sus declaraciones "fueron malinterpretadas" y utilizadas dentro de una narrativa en su contra. Sin embargo, también reconoció que las personas adultas mayores "con justa razón, se sintieron agraviados".

"Ofrezco de manera sincera, honesta y sin ambages una disculpa pública a las personas que se sintieron agraviadas por los comentarios vertidos en mi podcast", escribió.

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¿Qué dijo Grace Palomares tras la polémica?

Por su parte, Grace Palomares también publicó un comunicado para responder a las críticas.

La legisladora señaló que, como diputada, tiene "plena conciencia de la responsabilidad" que implica cada una de sus palabras y reiteró su "respeto absoluto" hacia las personas de la tercera edad.

Asimismo, recordó que desde su trabajo legislativo ha promovido iniciativas y puntos de acuerdo encaminados a fortalecer los derechos, el bienestar y el acceso a mejores condiciones de atención para este sector de la población.

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Nayeli Salvatori pone fin al podcast "Descasadas"

La controversia también tuvo consecuencias para el proyecto digital de Nayeli Salvatori.

A través de sus historias de TikTok, la diputada anunció el final de "Descasadas" y adelantó que permanecerá alejada de las redes sociales durante un tiempo.

La legisladora explicó que actualmente "ya no es posible tener una charla con libertad, con humor o con honestidad sin correr el riesgo de que sea sacada de contexto, distorsionada o utilizada para lastimar".

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Nayeli Salvatori pone fin al podcast "Descasadas". Foto: Captura de pantalla

También expresó que, después de "lo ocurrido en los últimos días", y "con mucha tristeza, pero también con mucho cariño", el podcast llegaba a su fin.

Sin embargo, antes de despedirse, dedicó un mensaje a la comunidad que siguió el programa desde sus inicios.

"Gracias a todas nuestras descasadas. Gracias por cada risa, por cada comentario, por cada historia compartida y por permitirnos entrar un ratito en sus vidas. Ustedes fueron el alma de este espacio", concluyó.

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