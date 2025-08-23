Salinas Pliego y diputada Nay Salvatori chocan en redes; morenista exhibe a usuario, empresario lo respalda

La diputada de Morena, Nayeli Salvatori, conocida en redes como "Nay", protagonizó una confrontación en redes sociales tras exhibir a un usuario que lanzó un comentario ofensivo en su contra.

Por lo anterior, la legisladora citó el mensaje e invitó al usuario @Mr_Civico al Congreso de Puebla. Asimismo, compartió el nombre completo de la persona y una supuesta fotografía de él.

“Querido Edwin Etienne Herrera, cuando quieras mi compañero @ZatarainLeal te recibimos en el Congreso para explicarte cómo funcionan las aprobaciones y por qué no, que nos apoyes a presionar a las comisiones correspondientes”, expresó la diputada.

Foto: X

Salinas Pliego y diputada Nay Salvatori chocan en redes

El tema tomó otro rumbo cuando el empresario Ricardo Salinas Pliego intervino en la conversación.

El fundador de Grupo Salinas respondió al señalamiento y, en lugar de condenar al usuario, decidió respaldarlo, luego de ser expuesto por Salvatori.

“¿En este país los políticos pueden exponer a ciudadanos utilizando recursos públicos, o los funcionarios del @INEMexico, que por cierto, no sirven para nada, sancionarán a la diputada por amenazar y exponer a un ciudadano?”, cuestionó.

Aunado a ello, brindó su apoyo al usuario. “@Mr_Civico, cuente con mi apoyo si necesita algo. Lo que está haciendo la diputada es un abuso de poder, y estoy seguro de que se arrepentirá”.

Foto: X

En tanto, la diputada morenista rechazó que haya expuesto al usuario, pues “yo veo una invitación personalizada”. “Querido @RicardoBSalinas en donde usted ve “exposición” yo veo una invitación personalizada misma que le extiendo a usted con todo gusto! Saludos a Memito dígale que cuando guste le enseño lo que es ser un verdadero influenciador sin tener que evadir impuestos!”.

Foto: X

Cabe mencionar que, internautas de la red social, aseguraron que el de la foto no se trataba del usuario mencionado, por lo que el mismo usuario se comprometió a buscar a la persona afectada. “Muchas gracias tío Richi, con mucho gusto cuente con nosotros vamos a buscar al ciudadano agredido para darle nuestro apoyo y ver qué se puede hacer ante el abuso de la autoridad”.

Foto: X

