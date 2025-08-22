Salinas Pliego reacciona a la ratificación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia; esto dijo

En los últimos días, el periodista Genaro Lozano se convirtió en tendencia en redes sociales tras confirmarse que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó, en fast track, su nombramiento como embajador de México en Italia.

Genaro Lozano asumió el cargo de embajador de México en Italia. Foto: Redes sociales

La designación fue emitida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó su trayectoria y apoyo al movimiento que encabeza.

Salinas Pliego se pronuncia tras la ratificación de Genaro Lozano en Italia

Este anuncio generó una discusión en redes, pues varios legisladores de oposición y comunicadores cuestionaron su preparación para ocupar un cargo diplomático de esta naturaleza.

Uno de ellos fue el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien se pronunció a través de su cuenta en X, antes Twitter.

Por medio de un video que compartió, donde se escucha a Sheinbaum asegurar que Lozano apoyó su movimiento “de muchas maneras”, por lo que consideraba que era una opción adecuada para el puesto, el "tío Richie", en tono irónico, señaló que la política mexicana parecía haberse convertido en “un circo con animales, fenómenos, payasos y domadores”.

En un circo está convertida la política mexicana… con animales, fenómenos, payasos y domadores. https://t.co/r0cyzqaRKl — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 21, 2025

Ante estos comentarios, algunos usuarios manifestaron que, aceptar un cargo para el que no se está preparado puede considerarse un acto de corrupción, pues señalaron que existen personas que durante años se han formado para ocupar posiciones diplomáticas, y que el nombramiento de alguien "sin experiencia les quita oportunidades merecidas".

Además, hubo quienes dejaron mensajes como:

"Así es un circo pero del terror, solamente, si solamente falta que a Lord Molécula se le entregue su embajada para cerrar el círculo"

"Hasta los más grandes circos terminan cerrando"

"Siempre lo ha sido, pero ahora es mucho más chafa el espectáculo....todo es patito, éso si con lujos muy exclusivos"

¿Qué dijo Lozano luego de ser ratificado como embajador de México en Italia?

Tras su ratificación como embajador de México en Italia, Genaro se dirigió a sus seguidores a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de compromiso y responsabilidad hacia su país.

“Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta Claudia Sheinbaum por brindarme la oportunidad de servir al pueblo de México”, señaló.

Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta @Claudiashein por la oportunidad de servir al pueblo de México.

De ser ratificado hoy por el senado, trabajaré con un profundo sentido de vocación de servicio, responsabilidad, orgullo y amor por México,… — Genaro Lozano 🌈 (@genarolozano) August 20, 2025

También destacó que asumirá sus funciones con un fuerte sentido de vocación de servicio y responsabilidad, enfatizando su compromiso con México.

