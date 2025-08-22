¿Quién era Raphaël Graven?; el streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

La muerte del streamer francés Raphaël Graven –conocido popularmente como “Jean Pormanove” o “JP”-- durante una trasmisión en vivo, ha estremecido al mundo digital y definitivamente ha puesto la lupa sobre las medidas y políticas que tienen las plataformas de streaming para evitar la difusión de contenido violento.

Raphaël Graven falleció el pasado lunes 18 de agosto, en Contes –una localidad al norte de Niza–, Francia, en una transmisión en vivo en la plataforma Kick, la cual se había extendido ya por 289 horas.

Graven había sido víctima de maltrato y humillaciones durante meses y según diversos medios locales, varios de sus últimos mensajes a su madre revelaron que durante sus horas de vida finales, el creador se sentía como un “rehén” y supuestamente, se encontraba ya en una situación de “sometimiento” y “secuestro”, pues no quería continuar con la transmisión.

Lee también Polémica en Francia por muerte de streamer en transmisión en vivo; se hizo famoso por grabarse mientras era humillado y golpeado

Raphaël Graven, conocido como Jean Pormanove, era un streamer francés, exmilitar, de 46 años que murió durante una transmisión en vivo. FOTO: INSTAGRAM

De acuerdo con AFP, las imágenes finales de la transmisión mostraron el momento del hallazgo, en el que uno de los co-host del stream le pregunta varias veces: “¿JP?”. Al no obtener respuesta, le lanza una botella de agua, constatando que Pormanove no reaccionaba, por lo que procedió a apagar la cámara. En horas previas del video se muestran escenas de violencia física y verbal contra el creador de contenido.

El fiscal, Damien Martinelli, afirmó que tras la realización de la autopsia y de otros estudios, los médicos forenses negaron que la muerte de Graven estuviera relacionada a lesiones traumáticas. “Las causas probables de la muerte parecen ser médicas y/o toxicológicas. Los expertos médicos consideran que la muerte del Sr. Graven no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero”, declaró Martinelli.

¿Quién era Raphaël Graven?

Raphaël Graven era un streamer y exmilitar francés de 46 años. Su fama la ganó gracias al controversial contenido de sus transmisiones, atrayendo a miles de seguidores con sus videos en los que se sometía a maltratos y humillaciones a manos de otros creadores o influencers.

Lee también ¿Qué es la Luna Negra y por qué ocurre este fenómeno?; descúbrelo aquí

El creador contaba con una importante presencia digital, alcanzando los más de 600 mil seguidores en TikTok, más de 670 mil en Twitch, y miles más en Instagram, YouTube y X, alcanzando más de un millón de seguidores a través de todas sus cuentas.

Su canal era el décimo más visto en Kick, solo por detrás de algunos creadores que emitían videos en vivo en inglés y español.

Graven comenzó su carrera haciendo streams de videojuegos y rápidamente creció su público por sus reacciones coléricas y a gritos cuando perdía.

Luego de ser expulsado por Twitch, debido a diversas infracciones, saltó a Kick, donde miles de usuarios lo siguieron.

También te interesará:

Erika Buenfil denuncia robo en plaza Mítikah; acusa que personal de seguridad "no ayudó en nada"

De la IA a la vida real; bebé recibe el nombre de Chat Yipiti

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr