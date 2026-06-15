La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la senadora Laura Itzel Castillo Juárez será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, una vez que concluya sus funciones al frente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Durante su conferencia de prensa, la Mandataria federal informó que mientras se concreta la incorporación de Castillo Juárez al gabinete, la dependencia continúa operando bajo la responsabilidad de Ingrid Gómez, quien actualmente se desempeña como subsecretaria.

“Les puedo dar el adelanto de una vez. Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno”, señaló Sheinbaum.

#ÚLTIMAHORA | 🟣 Ya sabemos quién será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres



🗣️ Laura Itzel Castillo tomará el cargo en cuanto termine su periodo como líder de la Mesa Directiva del Senado, informó Claudia Sheinbaum pic.twitter.com/TGyc8vI9L1 — El Universal (@El_Universal_Mx) June 15, 2026

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La Presidenta explicó que la legisladora se encuentra definiendo las fechas para asumir el cargo y aseguró que los programas y acciones de la dependencia continúan desarrollándose con normalidad.

“No están interrumpidas las actividades; siguen avanzando las compañeras que están en la Secretaría, en los Centros Libres, la Cartilla y todas las actividades relacionadas con las mujeres”, afirmó.

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El anuncio ocurre luego de que la Secretaría de las Mujeres permaneciera sin titular durante casi dos meses, tras la salida de Citlalli Hernández Mora, quien dejó el cargo para incorporarse a las tareas organizativas de Morena.

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