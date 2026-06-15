[Publicidad]
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la senadora Laura Itzel Castillo Juárez será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, una vez que concluya sus funciones al frente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Durante su conferencia de prensa, la Mandataria federal informó que mientras se concreta la incorporación de Castillo Juárez al gabinete, la dependencia continúa operando bajo la responsabilidad de Ingrid Gómez, quien actualmente se desempeña como subsecretaria.
“Les puedo dar el adelanto de una vez. Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno”, señaló Sheinbaum.
Lee también CNTE cumple 15 días de huelga y realiza nueva jornada de protesta con liberación de casetas
La Presidenta explicó que la legisladora se encuentra definiendo las fechas para asumir el cargo y aseguró que los programas y acciones de la dependencia continúan desarrollándose con normalidad.
“No están interrumpidas las actividades; siguen avanzando las compañeras que están en la Secretaría, en los Centros Libres, la Cartilla y todas las actividades relacionadas con las mujeres”, afirmó.
[Publicidad]
El anuncio ocurre luego de que la Secretaría de las Mujeres permaneciera sin titular durante casi dos meses, tras la salida de Citlalli Hernández Mora, quien dejó el cargo para incorporarse a las tareas organizativas de Morena.
apr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Estas son las vialidades cerradas por la CNTE; consulta aquí las alternativas viales
Mundo
Reino Unido prohíbe acceso a menores de 16 años; "las redes sociales hacen infelices a los niños"
Estados
Mundial 2026 en Nuevo León cierra con saldo blanco; detienen a 12 personas en festejos de Monterrey
Universal Deportes
Bélgica vs Egipto: Horario y canales para ver EN VIVO HOY el partido del Grupo G del Mundial 2026