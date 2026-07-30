Zacatecas. - Las autoridades del gobierno de Zacatecas mencionaron que los bachilleratos Militarizado y Policial del estado son instituciones públicas creadas por decreto, por lo que no se encuentran en el mismo supuesto que las escuelas privadas alcanzadas por la disposición federal, por tanto, se ha entablado comunicación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que determine la situación de ambos planteles.

Lo anterior, es en relación al oficio que giró la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde se instruye a las autoridades educativas de todo el país a desaparecer para el próximo ciclo escolar todas las instituciones que operen con disciplina o instrucción de carácter militar, tras el lamentable caso de la niña Dafne Zapata que perdió la vida en una academia militarizada en Tamaulipas.

En una conferencia de prensa en materia de seguridad, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, informó que tras la determinación de la SEP y ante las dudas que han surgido sobre el futuro tanto del Bachillerato Militarizado, así como del Bachillerato Policial, el gobernador David Monreal Ávila instruyó a la Secretaría de Educación del estado revisar el alcance de esta disposición federal y establecer y entablar comunicación con las autoridades educativas federales para analizar la situación de ambas instituciones estatales.

Lee también Alcalde de Cuernavaca reconoce que Ayuntamiento carece de facultades para revisar polvorines; buscará apoyo del gobierno federal

Las autoridades del gobierno de Zacatecas han informado que están a la espera de la respuesta de la SEP, sin embargo, mencionaron que los dos bachilleratos fueron creados por decreto en 2019 y que son instituciones públicas y ambas son de alto prestigio.

El funcionario estatal mencionó que hay padres y madres de familia preocupadas por el destino de estas dos instituciones educativas, pero, destacó que al ser públicas y creadas por decreto, tienen el acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el caso del Bachillerato Militarizado, así como de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas en el Bachillerato Policial, donde aseguró que en todo este tiempo “no han tenido problema alguno, al contrario tienen alumnos y alumnas de excelencia, al igual que maestros y maestras también de excelencia”.

[Publicidad]

Sin embargo, dijo que van a ser respetuosos de la decisión que tome la SEP y van a esperar a que emitan la decisión final sobre el funcionamiento de estos dos bachilleratos que se ofertan en Zacatecas.

dmrr/cr