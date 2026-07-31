Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar y hermano de Angela, está preocupado por las autoridades mexicanas. Y esto porque ve cómo avanza el procedimiento legal que la familia de Carmen Salinas interpuso contra él, por afirmar que la actriz adquiría niños para sacrificarlos en rituales de santería.

El rapero ha tratado públicamente de minimizar los hechos, pero de manera privada, tanto su mánager como otras cercanos a él, han buscado al abogado de la familia Salinas, con el propósito de amilanar el tema. Sin embargo, personal de Salinas asegura que pronto habrá “algo” en un tribunal civil capitalino que dará de qué hablar.

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Alicia Villarreal podría dar el “sí” en el corto plazo

Es cierto que Alicia Villarreal y su actual pareja Cibad Hernández no han contraído matrimonio, como se pensó hace unos a raíz de que ella porta un nuevo anillo, pero para gente cercana a ambos, la relación huele mucho a pastel y se espera que pronto formalicen ante un juez.

La cantante le lleva 11 años de edad al tiktoker que, además, trabaja en una firma de abogados en la que todos están convencidos que irán pronto al altar. Un amigo de Alicia sonríe cuando se le pregunta de boda, respondiendo que con calma pasarán las cosas. La relación entre la cantante y el influencer se dio a conocer en agosto pasado, menos de un mes después de que Alicia confirmara su divorcio de Cruz Martínez.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández han sido una pareja polémica. Foto: Instagram oficial.

“Zarandean” a Elan por rapar a su gato

La cantante Elan se ha convertido en una de las influencers con más seguidores en las redes sociales por su humor ácido y por la forma directa de decir las cosas, pero en esta ocasión generó una gran polémica por lo que hizo con su mascota. Resulta que Elan compartió en un video de cómo rapa a su gatita Fifí, quien tiene pelaje largo y abundante, por lo que todo el tiempo se la pasa vomitando bolas de pelo; esto causó tal indignación entre los usuarios de la red social, que la cantautora tuvo que aclarar que lo hizo con asesoría del veterinario y que Fifí no es maltratada y vive muy bien.

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Sin embargo, algunos veterinarios no estuvieron de acuerdo y le explicaron por qué no debe rapar a los gatos, pero la artista prefirió no contestar para no seguir la polémica, la cual continuó sin ella.

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