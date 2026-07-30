La cantante no aceptó ni ayuda ni asesoría al seleccionar su atuendo con el que llegaría a “La Casa de los Famosos México”.

Nos cuentan que la exOV7, que fue la integrante sorpresa anunciada el domingo del estreno, se emberrinchó en lucir sólo lo que a ella le parecía bien para la ocasión, ignorando las sugerencias de los diseñadores que habían pensando en un look que la hiciera ver espectacular.

La también actriz, feliz y emocionada por entrar a la cuarta temporada del reality show, se la pasó diciendo: “yo, yo y yo elijo mi vestido”, sin que nada pudiera convencerla de otra opinión, lo que da una leve idea de cuál será su habilidad dentro de la casa más famosa de México.

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Espera hace enojar a Aarón Mercury

El influencer también se puso de malas durante el encuentro Best New Artist Showcase de la Academia Latina de la Grabación, y esto porque lo tuvieron en espera durante media hora para pasar por la alfombra del evento.

Trascendió que, enojado, el exhabitante de “La casa de los famosos México” advirtió que no lo volvieran a llevar a estos eventos porque no está para esperar turnos, ni él ni sus 6.9 millones de seguidores.

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En la celebración, que reunió a artistas como Reik, María León y Paty Cantú, hubo un momento en que se juntaron los artistas y, con el fin de hacer lucir a cada uno, mantuvieron en stand by a invitados como Mercury, a quien no le pareció la estrategia.

El influencer cuenta con 14.5 millones de seguidores en TikTok. Foto: Instagram. @aaronmercury

Aparece Maradonio, el hijo olvidado de la “Familia P.Luche”

Después de meses de búsqueda, Bárbara Torres logró dar con su hijo en la ficción, Maradonio. La argentina siempre ha tratado de complacer a sus seguidores, por eso se había dado a la tarea de buscar al pequeño que dio vida al personaje en "La familia P.Luche", y aunque al menos tres jóvenes se habían hecho pasar por el original, al final resultó falso.

Pero el equipo de trabajo de Bárbara no quitó el dedo del renglón y siguió con la búsqueda, logrando reunirla con Brayan Gibrán Mateo Ávila, a quien no veía desde hace 14 años, emoción que compartió en una publicación de Instagram.

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Lo curioso es que el ahora fotógrafo había mantenido su pasado como Maradonio oculto, como se lo reveló a la actriz, y a partir de esta reunión decidió revelarlo en su cuenta de Instagramn (la cual sólo tiene 235 seguidores), con una fotografía de esa época donde está acompañado de su padre. Esperemos que esto le ayude a tener más visibilidad en su trabajo y en su popularidad.

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